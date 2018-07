Răzvan Ciobanu, primele declarații după ce a ajuns în fața procurorilor DIICOT: ”Sunt genul de om care învață din greșelile trecutului”

Răzvan Ciobanu a ajuns astăzi în fața procurorilor DIICOT, iar acum designer-ul a făcut și primele declarații. (Cele mai bune oferte laptopuri)

Răzvan Ciobanu s-a prezentat astăzi în fața procurorilor DIICOT. Îninate de a intra la audieri, Răzvan Ciobanu a sudat țigările și era extrem de agitat. În momentul în care a ieșit, designer-ul nu a vrut să dea prea multe declarații. (CITEȘTE ȘI: PRIMA REACȚIE A LUI ORESTE DUPĂ CE NUMELE LUI AR FI APĂRUT ÎN DOSARUL ”STUPEFIANTE PENTRU VIP-URI”)

„Nu știu nimic, de ce am fost chemat, habar n-am. Să vă spună cei dinăuntru, ei știu mai bine.”, a spus Răzvan Ciobanu la ieșirea de la DIICOT.

La interval de câteva ore, Răzvan Ciobanu a dat totuși mai multe detalii despre audierea care a avut loc astăzi și susține, cu tărie, că nu îi cunoaște pe cei implicați în dosar.

„Pentru a nu sta în fiecare secundă la telefon, am să clarific aici: sunt suspect că aș deține droguri de risc pentru consum propriu, fără drept. Droguri pe care le-aș fi procurat de la niște oameni pe care nu i-am întâlnit, cu care nu am vorbit și pe care nu i-am cunoscut VREODATĂ în această viață. Cam atât am de spus, îmi voi exercita dreptul de a mă apîra. Și sunt genul de om care învață din greșelile trecutului.”, a scris Răzvan Ciobanu, pe contul său de Instagram.

Vedete şi manelişti celebri, suspectaţi într-un dosar de trafic de droguri la DIICOT

În această dimineaţă, suspecţii care vindeau canabis şi cocaină au fost ţintele unor percheziţii ale anchetatorilor. Potrivit unor surse, anchetatorii au emis mai multe mandate de aducere pe numele lui Adrian Cărbunescu zis Max. Elis Armeanca ar avea calitatea de suspect în dosar, în timp ce restul sunt audiaţi ca martori, printre care se numără și Marian Ionescu, liderul trupei Direcția 5, Raluca Bădulescu și Răzvan Ciobanu. (VEZI ȘI: RAZVAN CIOBANU, RALUCA BADULESCU SI ORESTE, AUDIATI LA DIICOT INTR-UN DOSAR DE TRAFIC ȘI CONSUM DE DROGURI! CE ALTE NUME GRELE DIN SHOWBIZ SUNT IMPLICATE)

Scandalul cu droguri a izbucnit la cinci zile după ce designerul Răzvan Ciobanu a făcut publice două imagini în care apare cu vânătăi la față. Creatorul de modă controversat a scris și un mesaj care a stârnit și mai mult misterul din jurul loviturilor pe care le avea la ochi. (Promotiile zilei la monitoare )