Răzvan Danciu, planuri ambițioase de viitor, după eliminarea de la Survivor România 2023! „O să profit de acest val de popularitate”

După aproximativ o lună petrecută în Republica Dominicană, Răzvan Danciu s-a întors acasă. Tânărul Războinic a fost eliminat de la „Survivor România”, însă nu are resentimente. Acesta este mulțumit de tot ce a făcut și a arătat în cadrul competiției și este gata să își reia viața. Are multe planuri de viitor și abia așteaptă să le pună în practică.

Deși mai avea multe de demonstrat, Răzvan Danciu a fost eliminat din competiția de la PRO Tv. Acesta a ajuns la votul publicului, care l-a trimis acasă. Cu toate acestea, tânărul este extrem de bucuros și încântat de experiența pe care a trăit-o și este gata să revină la viața lui normală. Se bucură acum de confortul de acasă și deja a făcut planuri de viitor.

Răzvan Danciu are ambiții mari și este gata să dea drumul la treabă. Acesta a mărturisit că are în plan numeroase proiecte și va profita din plin de popularitatea pe care a câștigat-o pentru a le pune în practică.

„Urmează o mulțime de proiecte, de care o să știți cu siguranță. Abia aștept să încep să muncesc și mai mult pentru ceea ce vreau să obțin, îmi doresc să profit și să mă bucur de acest val de popularitate care a venit spre mine, și să îl gestionez în cel mai bun mod posibil”, a declarat Răzvan Danciu, potrivit fanatik.ro.

„Nu am niciun regret”

În ceea ce privește experiența sa de la „Survivor România”, Răzvan Danciu este mai mult decât mulțumit. Acesta spune că a dat tot ce a avut mai bun și nu regretă nimic din ce a făcut. Îi vor lipsi colegii și adrenalina de pe traseu, dar este bucuros că a făcut parte din proiect și a demonstrat ce poate.

Răzvan Danciu este împăcat și în ceea ce privește conflictul pe care la avut cu Jorge. Tânărul și-a impus punctul de vedere și este mândrul de felul în care a gestionat întreaga situație. Iar totul ce s-a întâmplat l-a făcut mai puternic.

„Simt că am făcut și demonstrat tot ce era de demonstrat și am trăit această experiență cu cea mai mare intensitate. Am făcut mereu ceea ce am simțit, și asta m-a făcut să nu am niciun regret legat de competiția Survivor.

Tot ce am trăit în aceste săptămâni, de la emoțiile primului traseu, la Exilul cu Jorge, de la prietenia pe care am legat-o cu Andreea Moromete, la momentul eliminării”, a mai spus Răzvan Danciu.

