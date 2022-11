Răzvan Lucescu, schimb de mesaje cu președintele Rapidului: „Este alături de noi. Știe foarte bine care este…”

Daniel Niculae, președintele Rapidului, a dezvăluit că a avut un schimb de mesaje cu Răzvan Lucescu, în prezent antrenor la PAOK Salonic. O revenire a tehnicianului în Giulești este, însă, exclusă.

După 17 etape, Rapid este pe locul 2 în SuperLiga. Înfrângerea cu FCSB a lăsat, însă, urme greu de șters în inima fanilor alb-vișinii. Răzvan Lucescu, fost tehnician în Grant, este, totuși, alături cu sufletul de echipa unde s-a consacrat ca antrenor.

„Am schimbat câteva mesaje destul de recent cu Răzvan. Este prins. Este un antrenor care nu se dezlipeşte de meserie în sine, de aceea are şi rezultatele pe care le are. Ştie foarte bine care e filosofia mea şi filosofia clubului pe care vrem s-o implementăm. Mi-a urat multă baftă, că ne ţine pumnii si că e alături de noi„, a spus Daniel Niculae, potrivit Orange Sport.

În prezent, Rapid este pregătită de Adrian Mutu, sub comanda căreia a obținut rezultate remarcabile în acest sezon.

Răzvan Lucescu, impresionat de transferurile Rapidului: „Sunt optimist!”

Altfel, înainte de startul sezonului, Răzvan Lucescu s-a declarat impresionat de transferurile realizate de Rapid.

„Pot spune că sunt optimist. E clar că Rapid se stabilizează, au arătat şi anul acesta că au avut o gândire corectă, era important să se salveze. Când vii după o absenţă lungă în prima ligă, lucrurile sunt foarte periculoase. faptul că au terminat salvaţi, cu linişte, e un aspect foarte important şi arată că Rapid e pe un drum bun. Aducerea unui membru în patronajul Rapidului e un alt aspect important, le va da o siguranţă, le va da şansa de a se dezvolta, să aducă jucători. În primul rând, cred că ar trebui să aibă grijă de baze, de acolo pleci. Dacă nu ai condiţii bune de muncă… chiar dacă în anul acesta sau al doilea an nu obţii ce visezi, oricum ai după şanse mari să obţii„, a spus, în vară, Răzvan Lucescu.