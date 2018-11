Răzvan Oaidă a fost operat la București: „ Sunt foarte încrezător şi pozitiv!”

Mijlocaşul echipei FC Botoşani, Răzvan Oaidă, a fost supus unei intervenţii chirurgicale, în Bucureşti, după accidentarea gravă suferită în meciul cu Viitorul, din runda a XIII-a a Ligii I, meci pierdut de botoșăneni cu scoruld e 2-1.

În minutul 37, Oaidă a fost oprit de Ţîru cu o intrare prin alunecare, fundaşul Viitorului lovindu-l puternic peste piciorul de sprijin la o fază la care centralul Marius Avram nu a acordat nici măcar fault!

Accidentarea suferită de Răzvan Oaidă a fost mult mai gravă decât s-a crezut inițial, internaționalul de tineret al FC Botoșani suferind o fractură de peroneu și rupere de ligamente, fiind indisponibil pentru tot restul anului.

„Sunt foarte încrezător şi pozitiv, mă bucur că operaţia a decurs bine şi aştept cu nerăbdare să încep recuperarea. Medicii, în care am mare încredere, mi-au spus că în ianuarie o să fiu iar pe teren. Le mulţumesc şi lor, şi celor care au fost alături de mine. Ţâru m-a sunat, am vorbit. Nu am de ce să fiu supărat pe el, aşa e în fotbal, ţi se poate întâmpla aşa ceva oricând”, a declarat Răzvan Oaidă după intervenția chirurgicală la care a fost supus.

Costle Enache, antrenorul principal al FC Botoșani a declarat că elevul său va reveni pe 5-10 ianuarie la pregătire și crede că în ciuda accidnetării grave, elevul său va avea forța de a se lupta pentur un loc în lotul echipei naționale de tineret a României care va participa la Campionatul European de anul viitor din Italia.

„Îi transmitem toată energia noastră pozitivă. Anticipăm că pe 5-10 ianuarie va reveni la pregătire. Răzvan e un tip foarte puternic și mă refer la partea menatlă. Acolo e marele lui câștig. Lucrurile depind foarte mult și de conjunctură. Nu este ușor dar el are țansa lui și vreau să-l ajutăm să ajungă acolo”, a declarat Costel Enache, tehnicianul FC Botoșani.