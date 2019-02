Răzvan Simion, declarații neașteptate despre divorțul de Diana, fosta soție

În vara acestui an se împlinesc patru ani de la despărțirea dintre Diana și Răzvan Simion, care a uimit multă lume la acea vreme. Prezentatorul TV a acceptat să vorbească despre acel moment și mama copiilor săi. Divorțul lor a venit ca o tornadă… după 15 ani de căsnicie.

Citește și: A lăsat-o acasă pe Lidia Buble și… Ce a făcut Răzvan Simion la o întâlnire cu prietenii. Nu s-a putut abține!

Răzvan Simion, declarații neașteptate despre divorțul de fosta soție

În vârstă de 38 de ani, Răzvan Simion a oferit un interviu sincer și emoționant în cadrul emisiunii “Xtra Night Show” despre primul mariaj și divorțul de Diana, mama copiilor săi. Matinalul de la Antena 1 a dezvăluit că nu regretă pasul făcut și că i-a înțeles supărarea fostei soții.

Citește și: Lidia Buble, mesaj tranșant după ce a fost criticată că trăiește în concubinaj cu Răzvan Simion

“Dacă aş regreta aş fi încă acolo… lucrurile s-au consumat! Sunt relaţii care ard repede, sunt relaţii care ard repede, dar care stau pe făgaşul ăsta un timp! S-au terminat lemnele din sobă! Nici nu le mai citeam, oricum era foarte greu să discern ce s-a zis, ce s-au umflat, nu m-am ambalat (n.r.: răspunul prezentatorului la întrebarea: «Te-au afectat declaraţiile fostei soţii de-a lungul timpului?»)! Am înţeles şi supărarea ei, n-am răspuns… cred că n-am răspuns niciodată!”, a declarat Răzvan Simion în cadrul emisiunii XNS.

Citește și: Lidia Buble, mega-scandal la o lună după ce s-a măritat cu Răzvan Simion: „Și-a făcut bieții părinți de rușine”

Răzvan Simion are datorii la întreţinere

Întrebat despre apartamentul cu patru camere pe care îl deține și unde are datorii, matinalul de la Antena 1 a mărturisit că nu știe ce datorii are la întreținere. În afară de acea locuință, el mai are un apartament cu două camere.

“Nu ştiu… dacă nu mai stăm acolo de opt-nouă ani…nu ştiu să fiu arendaş..dacă ştiam eram Dan Negru, ăla ştie cu pam-pam!”, a mai afirmat Răzvan Simion.