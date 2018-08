Răzvan Ștefănescu, șoferul mașinii cu numere anti PSD, prima reacție după ce Poliția Română a decis clasarea dosarului penal deschis pe numele său

Răzvan Ștefănescu, șoferul mașinii M… PSD, își va primi permisul înapoi după ce Poliția Română a decis clasarea dosarului penal deschis pe numele acestuia. Bărbatul a ținut să precizeze că este mulțumit de hotărârea luată de oamenii legii.

„Mi se pare un lucru corect clasarea dosarului, pentru că de la bun început m-am simţit nevinovaat, nu am săvârşit nicio infracţiune. E un lucru normal. Momentan, vreau să plec două-trei zile, am un prieten la Cluj, m-a invitat la Untold. Aştept rezoluţia de la procuror şi apoi vedem. Nu am crezut că o să am probleme, de aceea am mers şi cu numere. Dacă încălcam regulile de circulaţie, probabil. Mi s-a părut incorect, puteau să mă anunţe de la bun început că nu am voie cu numerele. Mi-au stricat concediu. Nu regret că am pus numerele, pentru că nu mi s-au părut obscene. Am controlat, dacă erau obscene, îmi părea rău”, a spus Răzvan Ștefănescu.

Bărbatul a mai precizat că se va gândi dacă va depune plângere împotriva agenţilor care l-au pus în situaţia de a fi audiat în prezenţa copilului său.