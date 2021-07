Răzvan, voluntar SMURD, este eroul zilei! Mesajul transmis de M.A.I după intervenția promptă a tânărului

Răzvan era foarte aproape de locul ccidentului, așa că a ajuns imediat. Mai mulți oameni erau strânși în jurul unei mașini contorsionate și încercau să scoată o femeie rănită, prinsă între fiarele autoturismului.

”-Opriți-vă! Nu o mișcați până nu ajung paramedicii! Unul dintre bărbați, jignit de remarca lui Răzvan, i s-a adresat acestuia pe un ton sfidător.

-Tu ce te bagi, puștiule? Nu vezi că e rănită? Trebuie să o scoatem! Ești cumva medic?

-Nu sunt medic, dar am făcut cursul de voluntar SMURD. Am fost și la astfel de accidente! Nu știm ce răni are și poate îi agravăm situația! Vă rog să veniți aici și să-i susțineți capul. Pe dumneavoastră vă rog să vorbiți tot timpul cu doamna. Nu trebuie să leșine! Rămâneți în contact permanent cu ea.

– Cât stăm așa?

– Imediat vin colegii mei și o vor scoate în siguranță! Eu merg să văd ce fac cei doi copii”, a spus Răzvan.

La câțiva metri, doi copii, o fată de 12 ani și un băiat de 14 ani, erau în stare de șoc. Aceștia aveau răni vizibile și păreau dezorientați. Răzvan a încercat să îi calmeze și să vadă dacă rănile sunt grave. Băiatul sângera în zona capului și, până la sosirea echipajelor SMURD, i-a curățat fața cu apă și șervețele. În tot acest timp, încerca să o calmeze și pe fetița de 12 ani. Când echipajele de prim ajutor și descarcerare au ajuns la fața locului, Răzvan și-a dat seama că îi cunoștea. Împreună cu ei participase la misiunile de salvare, în stagiul său de voluntariat.