Reacția fabuloasă a lui Vlad Huidu când a aflat ce face soția lui, Giulia Anghelescu: ”Tre` să te pupi?”

CANCAN.RO a pătruns pe platourile de filmare ale lungmetrajului „Noaptea lui Vlad”, în care principalii trei protagoniști vor fi Giulia Anghelescu, Filip Munteanu și Marian Olteanu. Ultimii doi sunt colegi și în serialul Clanul, semn că au chimie la locul de muncă. Tatăl Marian și fiul Filip au primit-o cu brațele deschise pe Giulia, iar produsul final se anunță unul de senzație – din iunie, la cinema!

Dar partea cu adevărat amuzantă abia acum vine. Finaliști la America Express în sezonul trecut, Vlad Huidu și soția constituie unul dintre cele mai funcționale și apreciate cupluri din showbiz. Însă Păpu, așa cum este supranumit partenerul Giuliei Anghelescu, nu s-a putut abține și i-a lansat o întrebare de toată isprava protagonistei din „Noaptea lui Vlad”.

( NU RATA: GEORGE BURCEA, IUBITUL VIVIANEI SPOSUB, L-A LUAT ÎN “CUSTODIE” PE FIUL FOSTULUI INTERNAȚIONAL, VLAD MUNTEANU: “NE-A FĂCUT VIAȚA MAI…” )

Marian Olteanu și Giulia Anghelescu vor fi părinții lui Filip Munteanu în filmul „Noaptea lui Vlad”, lansat în iunie la cinema

CANCAN.RO: Ce personaj interpretezi?

Marian Olteanu: Sunt un pilot, în armata militară de aviație. Personajul meu este foarte bine împământenit în aer, în sensul că personajul meu mai mult zboară decât stă pe sol.

CANCAN.RO: Ai o soție în film, cine este mama lui Vlad, a copilului tău?



Marian Olteanu: Este nimeni alta decât superba și fascinanta Giulia. Nici nu trebuie să îi zic tot numele pentru că știe toată lumea cine este Giulia.

CANCAN.RO: Giulia domnului Vlad Huidu…

Marian Olteanu: Domnul Vlad, salutări, soția dumneavoastră este în siguranță și primește un tratament extraordinar de profesionist în cadrul acestui film.

CANCAN.RO: Vă și pupați în film?

Marian Olteanu: Nu, momentan nu este scris, dar dacă va insista regizorul sau Giulia pentru rol, sigur vom avea parte și de un pupic părintesc. Dar acum mă gândesc la personaj, știi?! El s-ar pupa, așa, militar fiind, n-ar fi cam tandru?!

( CITEȘTE ȘI: FIUL FOSTULUI INTERNAȚIONAL DINAMOVIST ÎL JOACĂ PE ”FLORINEL” AL LUI BEBE MĂCELARU DIN SERIALUL CLANUL: VEDETĂ PRO TV LA 12 ANI! )

Vlad Huidu, reacție fabuloasă când a auzit că soția va juca într-un lungmetraj: „Tre’ să te pupi cu cineva?”

CANCAN.RO: Mi-a zis Marian Olteanu adineauri că tu ești mama lui Vlad…

Giulia Anghelescu: Eu sunt Raluca, mama lui Vlad, personajul principal din acest film minunat.

CANCAN.RO: Nu simți o oarecare presiune, având în vedere faptul că ești protagonistă, nu e un rol secundar?

Giulia Anghelescu: Cu toate e foarte greu, e o provocare tot ce se întâmplă zilele acestea. Deși am mai avut un rol mic în lungmetrajul „Faci sau Taci” nu există comparație, pentru că aici chiar am mult de spus. Dar îmi doream mult provocarea asta, să mai joc într-un film. A fost greu să rețin tot ce am de zis, a fost foarte greu pentru că presiunea este foarte mare, având în vedere că sunt doar actori foarte cunoscuți și actori cu o experiență foarte mare.

Dar poate fi și un avantaj, un noroc, dacă știi să profiți de el. Colegii mei de distribuție din filmul „Noaptea lui Vlad” au fost extrem de drăguți, extrem de îngăduitori și m-au învățat și au avut răbdare cu mine, pentru că nu e domeniul meu. Dar e un domeniu în care îmi place să explorez și sper din suflet să iasă totul bine.

CANCAN.RO: Cum te înțelegi cu Marian Olteanu?

Giulia Anghelescu: Este soțul meu din film, e OK, are binecuvântarea lui Păpu, este totul în regulă, stați liniștiți. N-avem secvențe deocheate. Asta a fost și prima întrebare a lui Păpu, atunci când a aflat de proiect, înainte să confirm și să zic că vreau, că eu chiar îmi doream. El m-a întrebat «tre’ să te pupi cu cineva?». Și eu am zis «nu, că m-am uitat pe scenariu și nu e nimic acolo».

Până la urmă, și el lucreză în domeniul ăsta, știe cu ce se mănâncă treaba asta și mă susține foarte mult. Eu acasă repet cu toți membrii familiei. O dată repet cu Antonia, apoi cu Mika, la final cu Păpu, de cele mai multe ori. Mi-a zis zilele trecute «zici că joc și eu în filmul ăsta, așa trebuie să repet cu tine în fiecare zi».

( VEZI ȘI: “CÂȘTIGĂTORII PUBLICULUI” DE LA AMERICA EXPRESS AU FĂCUT PARIUL PENTRU ÎNVINGĂTORII SHOW-ULUI MONEI SEGALL, DIN NOUL SEZON. GIULIA ȘI VLAD HUIDU PUN TOȚI BANII PE ACEEAȘI ECHIPĂ! )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.