Reacția Laurei Giurcanu, după ce BRomania a fost felicitat pentru presupusa relație pe care ar avea-o cu o brunetă focoasă

Laura Giurcanu este în prezent în Statele Unite ale Americii, unde este implicată în unele proiecte. De peste Ocean, bloggerița a avut o reacție, după ce BRomania s-a fotografiat alături de o tânără superbă. Mai mult, comediantul a fost felicitat pentru așa-zisa relație de iubire.

Aflată la o piscină din L.A., statul american California, bloggerita s-a lăsat pozată în mai multe ipostaze sexy. Fotografia de mai jos a făcut-o publică la scurt timp după postarea lui BRomania în care apare alături de o bombă-sexy. Laura Giurcanu a pus la descriere un mesaj în limba engleză: „just me and my phone (n.r.: doar eu și telefonul meu)”.

Laura Giurcanu și BRomania și-au spus: „Pa-Pa!” recent

La sfârșitul lunii martie, Laura Giurcanu a fost surprinsă alături de un bărbat, despre care se crede că este noul iubit. În miez de noapte, când credeau că nu îi vede nimeni, ei au mers la un magazin de unde și-au făcut mici cumpărături. În urmă cu câteva luni, BRomania se ținea de glume și lansa tot felul de anunțuri despre relația pe care o avea, de fapt, cu Laura Giurcanu. În urmă cu aproape două luni, ei „s-au despărțit” pe Instagram.

Bloggerița Laura Giurcanu este fostă miss „Top Model”, undea fost descoperită de Cătălin Botezatu.