Reacția lui Cornel de la ”Insula Iubirii”, după ce a fost acuzat că și-a bătut soția! ”Are niște apucături!” I-a ”spart” Iustina casa?

Cornel de la ”Insula Iubirii” le dă replica celor care îl acuză că și-a bătut fosta soție și propriul tată! CANCAN.RO a stat de vorbă cu partenerul Iustinei și a aflat cum se apără concurentul împotriva valului de acuzații grave. I-a ”spart” sau nu Iustina casa?

Ieri vă dezvăluiam informații bombă cu privire la Cornel de la ”Insula Iubirii”. O sursă apropiată lui susține că acesta ar fi fost violent cu mama copiilor săi și cu propriul tată. Puteți citi întreaga povestea chiar AICI. Acum, Cornel lămurește situația, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

”Nu știam despre aceste lucruri! Cu tatăl meu nu m-am certat niciodată în viața mea! Ada nu s-a băgat niciodată între mine și tatăl meu (când ar fi sărit la bătaie). Nici părinții mei nu s-au băgat niciodată între mine și Ada. Abia după ce am divorțat mi-au spus adevărata lor părere despre Ada. Nu pot să spun care era părerea, nu mai are rost”, declară Cornel de la ”Insula Iubirii”, pentru CANCAN.RO.

Aceeași sursă de ieri pretinde și că partenerul Iustinei ar fi dependent de jocuri de noroc din cauza cărora ar fi pierdut mulți bani din bugetul familiei. Acum, Cornel neagă acuzațiile.

”Mă așteptam la lucruri mai grave de la această sursă, pentru că și fosta mea soție, Ada, are niște apucături. La mine în familie, fosta mea n-a lucrat niciodată. Tot ce am eu, case și tot, am, pentru că am construit eu cu mâinile mele! Eu și la ora actuală întrețin toată familia! Copiii mei stau în casa mea, nu este vorba despre pensie alimentară, eu le dau mereu tot ce au nevoie. Îi susțin în tot! Niciodată nu le-a lipsit nimic. Soția mea nu a produs niciodată bani! Ei tot ce au, au pentru că le dau eu”, adaugă Cornel.

În urma accidentului rutier pe care l-a avut în afara țării, sursa noastră susține că bărbatul ar fi pensionat pe caz de boală în Italia, motiv pentru care firma pe care a avut-o cu fosta soție ar fi fost trecută exclusiv pe numele acesteia.

”Firma a fost pe numele amândurora. Nu sunt pensionat pe caz de boală, iau doar o indemnizație în urma accidentului”, lămurește concurentul de la ”Insula Iubirii”.

Nu în ultimul rând, sursa cu pricina susține că Iustina ar fi fost cea care i-a ”spart” casa lui Cornel. Acum, concurentul lămurește situația și susține că, de fapt, când el și Iustina s-au cunoscut, el era într-o relație deja cu o altă femeie, alta decât soția sa. Într-un final, Cornel ar fi ieșit din pătratul amoros și ar fi ales-o doar pe Iustina,

”Am avut o căsătorie foarte ok șapte ani, cam în ultimii trei ani nu ne-am mai înțeles, în ultimii doi, fosta îmi cerea divorțul, dar eu nu voiam să accept. În ultimii ani am fost infidel, despre ea nu vreau să mai zic nimic, pentru că este mama copiilor mei. În ultimul an cu fosta soție, eram căsătoriți doar în acte. Când am întâlnit-o pe Iustina, eram într-o relație cu altcineva, nu cu fosta mea soție. Iustina a fost, să zic așa, ultima femeie din viața mea. Nu are nicio treabă ce a fost între mine și fosta cu Iustina”, încheie Cornel.

