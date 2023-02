Recent, a fost depus în Parlamentul României un proiect de lege prin care se propune ca angajații să primească liber de ziua lor. În cadrul emisiunii de la Antena 3 CNN, Mircea Badea a ținut să facă o serie de precizări. Iată mai jos, în articol, mai multe detalii.

În Parlementul României a fost depus, recent, un proiect de lege prin care se propune ca salariații de pe teritoriul țării să beneficieze de liber de ziua lor. În cadrul unei emisiuni, Mircea Badea a mărturisit faptul că el s-a prezentat la locul de muncă, chiar și atunci când a avut probleme de sănătate. De exemplu, realizatorul emisiunii „În gura presei” a venit la job și în cârje, la o zi după ce a fost supus unei operații la genunchi. Dar, chiar și-așa, este de acord cu propunerea de acordare a unei zile libere pentru angajații de pe teritoriul țării.

„Ar fi extraordinar, senzațional. Eu niciodată nu am înțeles cum este cu zilele libere pentru că am muncit în toate zilele: de sărbătorile legale, de ziua de naștere, ba chiar am venit la emisiune și în cârje, a doua zi după operația la genunchi, cu pungile de gheață după mine. Dar sunt fan acordării de zile libere! Ziua mea vine în curând. Abia aștept să frăsuiesc. Cu cât mai multe zile libere, cu atât mai bine. Pauzele lungi și dese, cheia marilor succese”, a spus Mircea Badea.

Vezi și CUM ARATĂ APARTAMENTUL ÎN CARE S-AU MUTAT CARMEN BRUMĂ ȘI MIRCEA BADEA. PREZENTATORUL DE LA ANTENA 3 NU S-A UITAT DELOC LA BANI

Mircea Badea a fost salvat de bunica lui, la cutremurul din 1977

Mircea Badea a mărturisit că a fost salvat de bunica lui, în ziua în care a avut loc marele cutremur din 1977. Femeia și-a așezat trupul peste al lui, în pat, pentru a nu fi lovit de cărămizi.

„Eu mai sunt în viață pentru că bunica mea – Dumnezeu să o odihnească – s-a pus peste patul în care eram și au căzut cărămizile peste bunica”, a spus Mircea Badea, în cadrul emisiunii pe care o prezintă.

Citește și A RĂMAS MASCĂ! CÂT BACȘIȘ A PRIMIT UN CHELNER DE LA MIRCEA BADEA. VEDETA I-A CONTRARIAT PE TOȚI DIN RESTAURANT

Sursă foto: capturi video YouTube – „În gura presei cu Mircea Badea”