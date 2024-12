Reacția senzațională a doi italieni care au mâncat în România: „Ne-am uitat chiar de 3 ori pe toate prețurile! Exagerate”

Recent, un cuplu de italieni a vizitat România pentru prima dată. Cei doi au rămas impresionați de atracțiile turistice din București și au mărturisit că nu se așteptau să găsească un oraș atât de dezvoltat. Totuși, au fost surprinși de prețurile mari de la terasele și restaurantele românești. Aceștia au analizat cu atenție meniurile mai multor localuri, după care au spus concluzia la care au ajuns.

Italienii au încercat mâncarea tradițională românească și au rămas impresionați de gustul preparatelor. Totuși, cei nu s-au așteptat să scoată din buzunar atât de mulți bani la restaurantele din București. De altfel, mai mulți turiști care au vizitat România s-au plâns de prețurile piperate.

Un cuplu din Italia a vizitat țara noastră în urmă cu ceva timp. Cei doi au mărturisit că au rămas impresionați de atracțiile turistice din Capitală. Aceștia nu se așteptau ca Bucureștiul să fie un oraș atât de dezvoltat.

Pe de altă parte, cei doi turiști au fost surprinși de prețurile din restaurantele românești. Cuplul și-a dorit să încerce mâncarea tradițională de la noi din țară, însă au fost nevoiți să scoată din buzunar mulți bani.

„Bucureștiul este impresionant, nu ne așteptam să arate atât de bine și să fie atât de dezvoltat. Ce ne-a uimit este însă faptul că prețurile sunt la fel de mari ca în Italia, uneori chiar mai mari. La restaurantele la care am mers să mâncăm, prețurile chiar ni s-au părut uneori exagerate. Am analizat cu atenție meniurile. Ne-am uitat chiar de trei ori pe toate prețurile pentru că nu ne venea să credem. În Italia plătim mai puțin. Cu toate acestea, mâncarea a fost una foarte gustoasă, am mâncat mici, sarmale și papanași.”, au spus italienii.