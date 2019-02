Reacția nevestei lui Aurel Tămaș, după ce cântărețul s-a mutat cu amanta: ”Domnișoara cu care e soțul meu…”

Aurel Tamaș s-a despărțit de soție, după un mariaj de peste 20 de ani! Celebrul cântăreţ de muzică de petrecere i-a lăsat nevestei afacerea. Aceasta avea să facă prima declarație, după ce s-a aflat că soțul celebru a părăsit-o.

„Fiecare îşi trăieşte viaţa cum vrea pentru că suntem liberi. Domnişoara cu care e soţul meu e şi ea o domnişoară şi nu mă interesează prea mult despre ea. Nu sunt divorţată de Aurel Tămaş şi îl iubesc pentru că e soţul meu”, a spus Marieta Tămaș, pentru Click.ro.

Celebrul cântăreţ din Ardeal şi-a „oficializat” relaţia cu amanta mai tânără cu 31 de ani. Fata se numește Eliza Ancău (26 de ani) și e absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Politice din Cluj, cu mai multe titluri de miss în palmares.

Tămaș a exclus divorțul!

Ce spunea Tămaș , în legătură cu despărțirea de soție, în urmă cu ceva timp. ”Dacă dumneavoastră credeți că am divorțat e foarte bine, dar eu nu cred. Sincer, nu știu cum a apărut știrea asta, eu apreciez cancanul de calitate, nu minciuna. Nu am divorțat, nu sunt despărțit. Viața mea privată e privată si sunt un om destul de așezat mental. Am un copil mare, nu sunt un ciuri-buri să-mi ridic poalele în cap.

Oricum, nu e prima dată când se scrie că eu divorțez, au mai scris de vreo patru ori până acum. De unii scriu că au murit, de mine, că am divorțat! O ăa-i invit la cheful de divorț. Am spectacole, sunt extrem de ocupat, așa că nu am timp de astfel de prostii”, declara artistul.