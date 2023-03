Securea războiului dintre Fulgy și Bia Khalifa nu a fost îngropată. După ce s-au despărțit în urmă cu o lună, între cei doi sunt aruncate, constant, „săgeți”. După ce blondina a mers la poliție pentru a face o plângere pe numele fostului iubit, fiul Clejanilor a reacționat. Iată mai jos, în articol, ce a spus pe internet.

Situația este „tulbure” între Fulgy și Bia Khalifa, după ce s-au despărțit. Cei doi foști iubiți par să fie într-un „război” continuu. Blondina a mers, recent, să depună la poliție o plângere împotriva lui Fulgy, după ce, susține ea, ar fi fost agresată și sechestrată. Joanna, sora Biei, a făcut o serie de declarații legate de decizia luată de fosta iubită a lui Fulgy. (Vezi AICI ce a declarat)

Fulgy a reacționat, după ce Bia Khalifa a depus plângere: „Inventează, calcă pe cadavre, minte, nu e om”

În cursul acestei zile, fiul Clejanilor nu a stat pe gânduri și a ținut să transmită un mesaj pe rețelele de socializare. Fulgy susține că Bia Khalifa, fosta lui iubită, ar inventa povești.

„E groasă! Facerea de bine… Povestea mea pe scurt: mă combin cu o tipă, încerc să o ajut, să avem o relație sănătoasă, de prietenie, că tipa e cu femei. Să facem bani, trending, orice. Și ajung în punctul în care n-o mai vreau. Tipa se enervează, se supără, vorbește prost. La două zile, pune Story-uri, vorbește mai prost. Mai trece o zi, mai vorbește mai prost. După care trece pe știri și vorbește prost public de mine. În final, ajunge la televizor și vorbește de mine. Și, într-un final, la poliție că am sechestrat-o, că am răpit-o, că am amenințat-o. Un om care a mâncat la masă cu mine. Inventează doar pentru cifre, calcă pe cadavre, minte, nu e om”, spune Fulgy, într-un video postat pe rețelele de socializare.

Sursă foto & video: Tik Tok, Instagram