Bia Khalifa, vizită la secția de poliție în miez de noapte! Blondina a despus plângere împotriva lui Fulgy: „Legea e lege”

Deși în urmă cu puțin timp totul părea lapte și miere între Bia Khalifa și Fulgy, cei doi iubindu-se până la cer și înapoi, acum lucrurile au ajuns în extrema cealaltă. După despărțire, cei doi și-au aruncat cuvinte grele, s-au amenințat, iar acum au ajuns și la poliție. Noaptea trecută, Bia Khalifa a cerut ajutorul oamenilor legii.

După despărțire, Bia Khalifa și Fulgy au fost protagoniștii unui scandal de proporții. Cei doi și-au declarat război, iar fiecare dintre ei au făcut declarații uluitoare. Bia Khalifa a dezvăluit dedesubturile relației, spunând multe despre Fulgy, așa că băiatul Clejanilor a reacționat și el dur. La rândul său, Fulgy a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate la adresa fostei partenere.

Deși se credea că lucrurile se vor liniști după ce și-au spălat rufele în public. Bia Khalifa și Fulgy au trecut la nivelul următor. El a început să o amenințe, iar ea nu a mai rezistat și a mers la poliție, unde a depus o plângere împotriva fostului iubit.

„E greu de suportat pentru mine să o văd pe sora mea amenințată. Bia a pus pe story o mică parte din amenințările pe care le primește, restul le avem înregistrate, dar nu putem să le postăm. Pentru tot ce s-a întâmplat am mers la poliție. Nu am găsit nicio cale amiabilă, legea e lege și noi am încercat să fim oameni”, a declarat Joanna, sora Biei Khalifa, potrivit spynews.ro.

Bia Khalifa, amenințată de Fulgy

Pentru a demonstra că nu fabulează și că Fulgy și-a dat arama pe față, Bia Khalifa le-a prezentat urmăritorilor săi din mediul online mai multe mesaje primite de la fostul partener. Este vorba despre mesaje de amenințare și intimidare, iar blondina spune că a făcut publică doar o mică parte din tirada mesajelor agresive.

„Ai pus la presă de faza cu Milano, ți-am zis să nu mai zici la nimeni, că te caut și eu am spate în tot Bucureștiul. Hainele nu o să le primești că nu meriți lucrurile și își promit că o să-ți fac probleme mari. Au început deja. Nu înțelegi că presa nu o să creadă o onlyfanistă și e de partea mea?

Toată presa o să mă creadă pe mine și nu-ți dau bani nici pe amendă, nici pe laptop și nici nu-mi pasă de plângerea penală din Italia, că oricum eu merg în State dacă e, nu în Italia la săraci.”, se arată în unul dintre mesajele pe care Bia Khalifa le-a primit de la Fulgy.

