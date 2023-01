Reacția unui olandez stabilit în Arad, despre nivelul de trai din România: „Sunt debusolat de prețuri”

Un olandez s-a mutat în România, în urmă cu aproximativ trei ani și după ce s-a adaptat stilului de viață de aici, a vorbit despre cât de dificil i se pare traiul din țara sa natală, în comparație cu cel din România.

Desley Ubbink este un olandez, care, în 2021 a decis să facă anumite schimbări în viața sa și să se mute din țara de origine, în România. Desley este mijlocaș central al celor de la UTA, iar, la 21 de ani a plecat împreună cu iubita și copilul lor din Olanda. Au ajuns în Kazahstan, apoi în Slovacia și în Polonia, iar în cele din urmă s-au stabilit în România, la Arad. După perioada de acomodare, olandezul a putut să facă diferența între nivelul de trai din România și cel din străinătate.

„România mi se pare o țară pozitivă. Am fost în Polonia, în Slovacia, cred că Aradul se aseamănă cu orașele de acolo, iar stilul de viață este oarecum similar”, a spus Desley, pentru Libertatea.

Ce spune despre nivelul de trai din România, comparativ cu cel din străinătate

Olandezul susține că la început prețurile i s-au părut mici și e de părere că e mult mai bine în România, spre deosebire de Olanda sau alte părți ale lumii.

„E aproximativ la fel. Ce făceam în alte părți, fac și la Arad. Ies la o cafea, la restaurant, cu copilul în parc. Peste tot e cam la fel. Doar că în România e viața mult mai ieftină decât în Olanda. Când ajung înapoi în țara mea, sunt debusolat de prețuri, în primele zile. Au cam luat-o razna! Prima dată, când am venit în România, în iulie 2021 prețurile erau și mai mici. Era și mai bine. Am venit și am văzut că e benzina 1,1-1,2 euro, eram cel mai bucuros. S-a mai scumpit și la voi, destul de mult, în doar un an. Totuși, încă este bine. În Olanda, o sută de euro îți zboară din mână la supermarket foarte ușor, pe puține lucruri”, a mai completat acesta, pentru sursa citată.

