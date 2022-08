Reacția unui politician după ce a aflat că fiica sa este împotriva războiului: „A decis să facă bani vânzându-și interviul”

Un politician rus a rămas șocat în momentul în care a aflat ce părere are fiica sa despre războiul început de Vladimir Putin împotriva Ucrainei. Reacția bărbatului nu a întârziat să apară, oripilându-i pe unii și făcându-i pe alții să îi dea dreptate.

Din momentul în care a început războiul, tânăra și-a arătat nemulțumirea față de decizia lui Vladimir Putin, însă tatăl său a făcut tot posibilul pentru a-i demonstra contrariu. Recent, aceasta a acordat un interviu care l-a supărat atât de mult pe părintele său, încât a ajuns să ia o decizie neașteptată.

Ce a făcut politicianul când a aflat că fiica sa nu susține războiul început de Rusia

Diana Isakov este numele celei care a luat decizia de a vorbi despre războiul început de Vladimir Putin, chiar dacă toată familia sa a fost împotriva acestei apariții. Tânăra de 25 de ani și-a dezamăgit în primul rând tatăl, care nu înțelege cum de a putut face un lucru atât de nedrept.

„O cresc pe Diana de la vârsta de 3 ani, acum are 25 de ani. Este înregistrată la dispensarul psihoneurologic din orașul Iugorsk, din cauza tentativelor de sinucidere. Este dificil să comunici cu ea. Diana este needucată. A absolvit liceul și nu și-a continuat studiile. Nu a lucrat o zi în viața ei, cerându-mi mie bani pentru a o întreține. Din momentul în care am descoperit că este anti-Rusia, nu am mai contactat-o, am încetat să o mai întrețin financiar”, a explicat Eduard Isakov.

Chiar dacă familia sa susține întru-totul războiul și încercările disperate ale lui Vladimir Putin de a câștiga, Diana nu a putut să se abțină, așa că a decis să ofere un interviu pentru o publicație cunoscută. Se pare că în urma acestui angajament, fondurile tinerei au crescut substanțial, motiv pentru care tatăl său a refuzat să mai aibă orice legătură cu ea.