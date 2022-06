Vladimir Putin, supărat pe armata TikTok! Liderul de la Kremlin, dezamăgit de eșecurile kadîroviților de pe câmpul de luptă

Încă de la începutul războiului din Ucraina, Vladimir Putin a apelat la ajutorul trupelor cecene. Aproximativ 2.500 de soldaţi din subordinea liderului Ramzan Kadîrov iau parte la războiul rusesc împotriva Ucrainei, iar trupele de la Groznîi au fost încorporate în Garda Națională a Moscovei. Asta deși cecenii au luptat contra Rusiei în două războaie, între 1994 şi 2000, se arată într-un documentar realizat de Gândul.ro.

Inițial, Vladimir Putin a aprobat acțiunile luptătorilor TikTok și le-a lăudat în nenumărate rânduri curajul, însă acum pare că lucrurile s-au schimbat. Liderul de la Kremlin este dezamăgit de eșecurile kadîroviților de pe câmpul de luptă. Ziariștii de la publicația rusă independentă Meduza susțin că președintele rus a început să își exprime frustrarea față de Kadîrov și de activitatea din social media a armatei sale, pe fondul eșecurilor și înfrângerilor suferite de trupele ruse. Deși forțele conduse de liderul cecen Kadîrov se promovează pe rețelele de socializare ca fiind forțe de temut, mult mai curajoase și superioare din punct de vedere tactic armatei ruse, ele nu excelează în luptă. Cu toate acestea, rolul lui Ramzan Kadîrov în acest război l-a plasat în centrul atenției, după declarațiile și înregistrările video cu luptătorii ceceni care trăgeau în clădirile goale, fără motiv sau vreo țintă precisă. Jurnaliștii de la Realitatea Caucazului, un site afiliat Radio Europa Liberă, notau la începutul lui aprilie că Ramzan Kadîrov anunțase de 26 de ori într-o lună cucerirea iminentă a Mariupolului.

„Kadîroviții au foarte puțin de-a face cu valorile cecene. Sunt un amalgam bizar de idei islamice foarte conservatoare din Orientul Mijlociu și devotament slugarnic față de regimul Putin”, a susținut Christopher Swift, expert în securitate națională specializat pe Rusia și zona Caucazului.

Într-o conversație interceptată de serviciile de informații ucrainene din luna aprilie, un ofițer al GRU, Directorul Principal de Informații al Rusiei, afirmă că luptătorii lui Kadîrov mai mult se prefac că luptă în Ucraina și că nu sunt capabili de nimic: „Cu excepția datului în spectacol, nimic. Ei nu vor să lupte pentru Rusia. Ei intră doar în valul doi. Doar curățări, doar spectacol. Este foarte rar ca ei să facă altceva. Pentru cea mai mare parte, doar emfază continuă…Ei fug imediat”.

Și ucrainenii au contestat importanța paramilitarilor lui Kadîrov pe front și au susținut că se descurcă mult mai bine la mesajele de pe rețelele de socializare decât la lupte.

Oleg Orlov: ”Putin trebuie să aibă un sistem de control şi echilibru”

Reprezentantul Centrului Memorial pentru Drepturile Omului, Oleg Orlov, care este interzis în Rusia, a argumentat că liderul cecen are un loc special în sensul că are mai multă libertate de exprimare și de acțiune decât alți oficiali și politicieni ruși, iar motivul este foarte simplu: liderul de la Kremlin are nevoie de Kadîrov și îl folosește în încercarea de a câștiga războiul.

„La fel ca orice alt dictator, Putin are nevoie de cineva pe care să se bazeze. Principala sa sursă de sprijin sunt diferitele tipuri de siloviki. Şi la fel ca orice alt dictator, Putin trebuie să aibă un sistem de control şi echilibru în cadrul acestei reţele de forţe. Kadîrov este doar un pion în jocul lui Putin”, spune Oleg Orlov.

El mai susține că Vladimir Putin trebuie să aibă o forță suplimentară astfel încât să poată contrabalansa toate celelelate forțe.

“Amploarea participării efective a cecenilor la război şi efectul pe care îl au asupra ostilităţilor este disproporţionat faţă de atenţia pe care mass-media o primeşte. O face intenţionat. Atrage multă atenţie publică! În acest sens, campania sa de PR are succes, a câştigat pe acest front”, a declarat Oleg Orlov.

Pare că acesta ar fi și motivul pentru care liderul cecen, Ramzan Kadîrov l-a criticat pe Vladimir Medinski, liderul delegației ruse din negocierile cu Ucraina, dar și anunțul acestuia potrivit căruia, Rusia își retrage trupele de pe fronturile din Kiev și Cernihiv.

Miro Popkhadze, fost detașat militar al Georgiei la ONU și analist la Institutul de Cercetări în Politica Externă din Statele Unite, spune că liderul cecen este antipatizat de elitele Rusiei: oligarhii și serviciile secrete.

„În culise există o luptă între ei pentru drepturi și privilegii. De aceea, Kadîrov folosește rețelele de socializare pentru a transmite mesajul că este acolo pentru Putin și că face diferența. De aceea face mult zgomot”, afirmă Miro Popkhadze.

Autorii proiectului Get Kit, fondat de jurnaliștii de la Meduza, au consultat jurnaliști independenți de investigație cu surse din rândul autorităților cecene. Aceștia susțin că, pe lângă unităţile Gărzii Ruse şi ale Ministerului de Interne rus aflate direct sub comanda lui Kadîrov, există unele unităţi din Cecenia care au fost dislocate forţat sau voluntar pe alte fronturi. În acest sens, comandamentul militar rus face diferența între kadîroviți și cecenii de rând mobilizați cu forța. În timp ce kadîroviții își filmează materialele pentru rețelele de socializare în zonele în care nu au contact direct cu trupele ucrainene, cecenii mobilizați cu forța sunt dislocați chiar în punctele fierbinți.

Luptătorii ceceni, descriși drept „o echipă a morții”

Cristopher Swift, expertul în zona Caucazului, îi descrie pe luptătorii ceceni ca fiind mai degrabă „o echipă a morții” care încearcă să distrugă structura societății, decât o forță armată disciplinată.

„Ceea ce i-a distins pe kadîroviți este disponibilitatea lor de a face lucruri pe care nimeni altcineva nu le-ar face, iar brutalitatea a fost o strategie”, spune el.

Totodată, Thornike Gordadze, un cercetător de la Institutul Internațional pentru Studii de Securitate, a atras atenția că liderul cecen este profund antipatizat și de numeroși ceceni, inclusiv de cei care au fost mobilizați cu forța. El susține că: „Dacă moare sau este ucis și eliminat, moare și acest acord personal dintre el și Putin și peste noapte putem vedea o armată a Ceceniei împotriva Rusiei”.

Presa independentă din Rusia susține că trupele lui Kadîrov suferă pierderi importante pe câmpurile de luptă din Ucraina, însă acest lucru ar fi bine ascuns de guvern. De altfel, liderul cecen a declarat, într-o discuție cu tinerii ruși, că nu președintele ar trebui să anunțe mobilizarea, ci tinerii ar trebui să se mobilizeze în jurul președintelui.

