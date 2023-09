Reclamații în lanț la un hotel din Eforie Nord: „N-aș sta în cocina asta nici dacă m-ar plăti ei”. GALERIE FOTO

La finalul sezonului estival, mulți turiști care au ales Eforie Nord și au fost cazați într-un hotel de 3 stele, renumit pentru piscinele sale exterioare, s-au plâns de condițiile de acolo. Totul a pornit de la postarea unei românce pe nume Andreea Silvia, care a atras atenția cu privire la neregulile cazării. Ulterior, alți internauți și-au spus propria poveste.

Turista, abia întoarsă din concediu, a spus pe un grup destinat celor care caută vacanțe că a fost profund dezamăgită de experiența trăită.:

„Pentru cine are de gând să meargă la hotelul de 3 stele, poate alegeți altceva. Baia este foarte mică, este mizerie peste tot, păienjeni, toaleta este infectă, cabina de duș stă să cadă, faianța este crăpată. Poate aveți o cameră mai bună, dar camera din poze 602, arată ca 603”.

Bătaie de joc la hotelul din Eforie Nord. Ce nereguli au semnalat turiștii

După comentariul Andreei Silvia, și Ștefania Daria s-a plâns atât de condițiile de cazare, cât și de personal. Turista a specificat că a fost cazată la hotelul de 3 stele din Eforie Nord în urmă cu doi ani:

„Am fost ultima oară în 2021 la hotel. Chiuveta era crăpată, ușa de la duș era defectă. Pe lângă acestea, baia și balconul erau extrem de mici. Am înțeles că au renovat, dar nu camera ar fi singura problemă, deci nu m-aș mai întoarce”.

O altă tânără, Nadia, a subliniat că nu ar merge la cazarea rău-famată nici măcar dacă serviciile ar fi gratuite și ar primi bani ca să le treacă pragul.

„N-aş sta în cocina asta nici dacă m-ar plăti ei! Concediu înseamnă să mă simt bine, nu să îmi vină să vărs când intru în baie și să nu pot să fac un duş după plajă!”, spune ea.

Condiții deplorabile la camera „de lux”

În discuție a intrat și Mihaela Alina, care și-a spus povestea petrecută chiar în urmă cu câteva zile. Femeia a plătit mai mult pentru o cameră ce promitea luxul. Într-adevăr, a avut parte de o baie renovată, dar mirosul de la cazare era insuportabil. De asemenea, într-un sejur de 7 zile, nu a venit nimeni să schimbe lenjeria de pat.

„Stați liniștiți, eu am avut cameră dublă „de lux”, o baie renovată, însă mizerabilă, cu miros de canal. S-a dat cu mopul, s-au dus gunoaiele și ne-au pus hârtie igienică, atât! Camera C 21-02. Am cumpărat de la Lidl deodorante, dar fără succes. Lenjeria nu s-a schimbat în 7 zile”, a transmis turista din Eforie Nord.

