Recompensă de 1.000 de euro pentru cine îl poate ajuta pe Ion. Românul din Grecia a dat toate detaliile

Pe data de 22 iunie, Ion și-a spus supărarea pe un forum pentru cei care merg în Grecia. Românul a mers în vacanță în Sithonia, dar o mare nenorocire s-a abătut asupra lui. Pentru a putea să-și rezolve problema, este dispus să ofere 1.000 de euro.

Grecia rămâne, și în anul 2023, una dintre destinațiile preferate ale românilor. Acest fapt se poate vedea mai ales în faptul că au apărut o mulțime de grupuri de Facebook în care cetățenii își spun pățaniile, impresiile și informații utile din experiența cu industria elenă. Un caz mai puțin fericit a fost cel al lui Ion, un bărbat care s-a trezit, pe data de 17.06, în jurul orei 14:20, fără portmoneu, bani și toate actele.

În speranța că i se va face dreptate, românul a depus plângere la poliția elenă, dar a și venit o metodă prin care să-l găsească singur pe conaționalul care l-a jefuit. Ion a postat imagini cu individul care i-a făcut probleme. Pentru cei care îl ajută, vrea să dea 1.000 de euro.

„Ofer recompensă de 1.000 de euro pentru cine mă ajută să-l găsesc pe domnul îmbrăcat în negru. Pe data de 17.06.2023, între orele 14:20 și 14/30, mi-a furat portmoneul cu bani și toate actele (buletin, permis, carduri bancare) în regiunea Sithonia, Grecia. Desigur că am depus deja o plângere la poliția Elenă și domnul (român al nostru) se află în căutare”

Până la acest moment, Ion nu a spus dacă a reușit să-l găsească pe hoț.

În urmă cu un an, un alt român a transmis faptul că și-a lăsat mașina parcată la Orange Beach, Sithonia. Când s-a întors, alături de familie, s-a trezit că ușa era deschisă. La momentul acela, individul a atras atenția că este extrem de posibil să fie hoți în zona respectivă din Grecia.

„Cam așa am găsit mașina în această seară la Orange Beach, Sithonia. Primul gând – ni s-a spart mașina. Căutăm repede ce ar fi fost de valoare – mai mult acte. Toate la locul lor! Mașina era blocată deci pe cheie am apăsat – chiar să nu fi văzut 3 oameni că aș fi lăsat o ușă deschisă, mai ales că am plecat pe partea cu ușa?

Așadar, întrebarea zilei: nu sunt hoți pe-aici sau e o zonă suficient de aglomerată încât să fi considerat orice potențial curios că proprietarul e pe-aproape?”, se arată în postarea publicată pe Facebook.

