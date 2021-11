Rednic și-i face prieteni pe olteni înaintea duelului din „Groapă”: „Echipa lui Mititelu este adevărata Craiova!”

Mircea Rednic, antrenorul principal al formației Dinamo București, a declarat în cadrul unei conferințe de presă, că adevrsraa din această seară, echipa lui Adrian Mititelu, este adevărata Universitatea.

„Pentru mine este Craiova veche, Craiova la care am antrenat. Eu nu vreau să iasă discuţii, dar asta e clar. Eu am tot respectul pentru ambele echipe, dar după părerea mea echipa lui Mititelu este adevărata Craiova. Au adus foarte mulţi jucători, au schimbat şi antrenorul şi au nevoie de puncte ca şi noi. E clar că va fi un meci greu pentru ambele echipe … plus rivalitatea dintre cele două echipe. Meciul ăsta este foarte important, dar ne-am pregătit foarte bine”, a declarat Mircea Rednic.

Dinamo – „U” Craiova 1948 , va avea loc astăzi de la ora 20:30, duelul din „Groapă” urmând a se disputa în prologul rundei a 17-a a acestui sezon regular al Ligii 1. Meciul va fi arbitrat de gălățeanul Adrian Cojocaru.

După 16 runde, cele două formații sunt vecine de clasament. Cu 8 puncte în dreptul lor, „câinii” se află pe locul 15 în clasament, în timp ce oltenii ocupă locul 14 cu 14 puncte.

Partida Dinamo – „U” Craiova 194, va fi în direct pe Digi Sport, Telekom Sport și Look. Variantele de profit de la duelul din „Groapă” sunt AICI.

Program etapa a 17-a Liga 1

Vineri, 26 noiembrie

ora 20:30 Dinamo – „U” Craiova 1948

Sâmbătă, 27 noiembrie

ora 15:00 Sepsi OSK Sf. Gheorghe – Chindia Târgoviște

ora 17:30 UTA – FC Argeș

ora 20:30 Rapid – CS Mioveni

Duminică, 28 noiembrie

ora 17:30 FC Botoșani – FC Voluntari

ora 20.30 Universitatea Craiova – FCSB

Luni, 29 noiembrie

ora 17.30 Gaz Metan Mediaș – Farul Constanța

ora 20.30 CFR Cluj – Academica Clinceni

Clasament Liga 1

1 CFR Cluj 16 14 0 2 25-8 42

2 FCSB 16 10 4 2 29-13 34

3 Universitatea Craiova 16 9 1 6 30-16 28

4 FC Voluntari 16 9 1 6 19-17 28

5 Rapid 16 7 6 3 21-14 27

6 FC Botoșani 16 7 6 3 15-14 27

7 Farul Constanța 16 7 4 5 18-9 25

8 UTA Arad 16 6 7 3 15-10 25

9 FC Argeș 16 7 3 6 16-12 24

10 Chindia Târgoviște 16 4 6 6 13-11 18

11 Sepsi OSK 16 3 8 5 17-17 17

12 CS Mioveni 16 4 4 8 10-23 16

13 Gaz Metan Mediaș 16 4 3 9 12-19 15

14 „U” Craiova 1948 16 3 5 8 11-17 14

15 Dinamo 16 2 2 12 13-38 8

16 Academica Clinceni 16 1 3 12 12-37 4