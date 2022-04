Reghe nu mai crede în titlu: „Nu cred că este cazul să discută despre şansele de a câştiga campionatul!”

Laurenţiu Reghecampf, antrenorul formației Universitatea Craiova, a declarat în cadrul conferinței de presă premergătoare duelului cu CFR Cluj că ardelenii vor face un pas important pentru câştigarea titlului de campioană dacă va câştiga meciul de duminică programat în cadrul rundei a IV-a a play-off-ullui Ligii 1 de la ora 20:30.

„Urmează un meci foarte greu, venim după un meci câştigat împotriva celor de la FCSB, dar, sincer jocul mie unul nu mi-a plăcut. Am pretenţii mult mai mari de la jucătorii noştri, ştiu ce fac în fiecare zi cu ei şi mă aştept ca la meciurile importante, împotriva echipelor bune din campionat, CFR, FCSB, evoluţiile lor să fie aproape ca la antrenamente. Urmează un meci dificil, deschis oricărui rezultat. Dacă cei de la CFR vor câştiga duminică seară vor face un pas important în a câştiga campionatul”, a declarat Reghecampf.

Tehnicianul a spus că locul 2 este maximum pe care elevii săi îl pot obține în acest play-off.

„Ne dorim să ajungem cât mai aproape de cei de la FCSB. Nu cred că este cazul să discutăm în momentul de faţă despre şansele de a câştiga campionatul. Obiectivul nostru este să încercăm să ajungem pe locul doi. Oamenii trebuie să înţeleagă că am făcut multe greşeli, că noi suntem vinovaţi, am pierdut foarte multe puncte şi la îndemână. O victorie cu CFR ne-ar aduce mai aproape de îndeplinirea obiectivului nostru, acela de a ajunge pe locul doi, nimic mai mult şi nimic mai puţin”, a conchis Reghecampf.

Înnaintea duelului de duminică din Bănie, Universitatea se află pe locul 3 cu 33 de puncte, CFR-ul fiind pe primul loc la 12 lungimi în față.