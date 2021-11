Alexandra Văcăruși devenea mămică în urmă cu o lună și jumătate. Aducea pe lume o fetiță de 2,775 de kilograme, nașterea fiind prin cezariană, la indicația medicului. De atunci, numai cu ochii pe micuță stă. Mai mult, pentru că ăsta e domeniul ei de activitate, Alexandra i-a încrustat suzeta cu nu mai puțin de 600 de cristale Swarovski. CANCAN.RO are detaliile și imaginile, în exclusivitate.

”Auzeam multe mămici că este superb, că simți anumite lucruri și nu credeam. Astăzi, îmi dau seama ce înseamnă, nu ai cum să explici, uneori, numai când mă uit la ea plâng!”, spunea Alexandra Văcăruși, în ziua în care era externată și ajungea, cu fetița, acasă (Vezi AICI detalii). A trecut o lună și jumătate de atunci. Micuța crește văzând cu ochii, dar îi dă bătăi de cap mămicii. Programul i s-a schimbat total, noaptea se transformă în zi, dar e fericită.

Alexandra Văcăruși: ”Sunt o persoană «țapănă»!”

Alexandra povestește, pentru CANCAN.RO. ”Ca să vă dați seama cum decurge o zi din viața noastră… Păi ne trezim pe la 9 – 10, asta fiindcă doarme în brațe la mami, mâncăm, ne schimbăm și stăm. Acum a crescut și trebuie să ne arate cum râde, cum gângurește, după care dormim la loc … Și tot așa până seara, când facem și băiță. Avem repriza noastra de plâns de la 8, fiindcă după baie nu mai adoarme imediat”, a mărturisit Alexandra.

”Sunt o mamă norocoasă, colici nu a avut foarte mult timp, însă ne solicită la maxim. Tot timpul este ocupat. Sunt o norocoasă fiindcă soțul meu este a doua mamă a ei. Are aceleași atribuții ca și mine. Stă cu ea, fiindcă eu sunt solicitată și din partea bussinesului. Știam că am un soț perfect, dar acum mi-a demonstrat maximul. De la faptul că o schimbă, o culcă, până și noaptea îmi spune «lasă, că îi dau eu să mănânce, tu odihnește-te». Până ne-am acomodat, am avut câteva minute, să zic așa, în care m-am speriat dar mi am demonstrat încă o dată că sunt o persoană «țapănă»”, continuă Alexandra.

”Aștept să ne plimbăm cu mașina noastră strălucitoare!”

Tânăra mămică mai spune că are unele probleme cu micuța, noaptea, dar în final, amândouă adorm îmbrățișate. ”Pur și simplu plângea și nu voia nimic. După jumătate de oră, brusc a tăcut și a adormit. Astfel de reprize mai sunt însă, știu că vor trece. Are și ea trăirile ei. Noaptea se trezește din trei în trei ore. De ceva timp, visează cam urât și sunt nevoită să o iau în brațe și adormim îmbrățișate. Am auzit fel și fel de povești cât de greu este.

Da, este, însă parcă pe zi ce trece este altceva, simți altceva, vezi altceva… Trebuie să te bucuri de moment. Crește foarte repede. Deja am planuri. Când va crește un pic mai mare, să ieșim să ne plimbăm amândouă cu mașinuța noastră strălucitoare”, povestește ”Regina cristalelor”.

Ema Georgiana a primit și un cadou special de la mămica ei. ”Suzeta este decorată cu cristale Swarovski, este singurul obiect pe care i l-am făcut, spre rușinea mea, însă m-a inspirat și vreau să lansez o ediție de bentițe cu cristale Swarovski”, a completat Alexandra Văcăruși.

