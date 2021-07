Alexandra Văcăruși s-a ”aruncat” în vâltoarea vieții pe când abia împlinise 18 ani! I-a plăcut bucătăria și la restaurant i-a fost locul de muncă. A ajuns să facă mâncare și în localul lui Florin Călinescu, iar de acolo și-a luat ”zborul”. Către lumea afacerilor. Cristalele Swarovski i-au făcut cu ochiul și așa a ajuns să-i încrusteze microfonul lui Florin Salam, și nu numai lui, dar și propria mașină, un BMW, pe care o închiriază. Povestea e savuroasă, iar CANCAN.RO v-o prezintă, în exclusivitate.

Alexandra Văcăruși încrutează cristale Swarovski pe diferite obiecte și are clienți oameni simpli, dar și vedete. Business-ul l-a început în urmă cu șase ani. Până atunci… la bucătărie s-a angajat.

„Nu știi niciodată unde te duce viața”

”Înainte să fiu cunoscută pentru ceea ce fac acum, am muncit, ca mulți alții. Meseria mea principală este bucătar. Am lucrat, ultima dată, în restaurantul lui Florin Călinescu.

Are bucătărie caldă, bucătărie rece, nu e ca în alte restaurante, aceeași bucătărie. Eu eram mai mult pe salate, pe legume. Că așa e la el, pe categorii, bucătar numai la paste, numai la grătar, numai la prăjeli. Totu-i separat la Florin Călinescu.

Nu pot să spun că-mi plăcea să fac ceva anume. E normal să gătești orice. Acolo mi-a plăcut colectivul, mai glumeți oamenii. Era frumos. Mi-a plăcut, să știi, meseria mea. Uite, acum, dacă, Doamne ferește, asta nu mai merge, cred că m-aș întoarce, sinceră să fiu. Și acasă gătesc, îmi place să am lucrurile puse la punct.

Nu știi niciodată unde te duce viața. Revenind la restaurant, vreo șapte luni am lucrat acolo, până când mi-a venit ideea cu business-ul”, și-a început povestea Alexandra Văcăruși.

Alexandra Văcăruși: ”Florin Călinescu, un patron OK!”

L-a întâlnit, de multe ori, pe Florin Călinescu. Cum se comporta actorul?

”Florin Călinescu era un patron OK. El nu prea stătea pe acolo. Venea, intra prin spate, trecea prin bucătărie, saluta pe toată lumea, se ducea la el în birou, vorbea cu cineva. Apoi pleca, trecea prin bucătărie, la revedere, spor la treabă și gata. El doar venea și atât. Nu se băga în treaba noastră. El avea alte discuții, de banii de salarii, de astea, nu stătea. Iar salariile erau tot timpul corecte și la timp.

Acolo, fiecare știa ce are de făcut, zici că era o mașinărie. Lucrurile erau toate puse la punct. Nu erau probleme din niciun punct de vedere. Nici pentru mine, în viața particulară, nu erau. Banii erau buni la vremea aia, stăteam cu părinții, nu aveam responsabilități, acum e altceva.

Ce să spun, îmi ajungeau bine banii ăia”, a povestit Alexandra Văcăruși din experiența de bucătar pe care, în ultima parte, a trăit-o în restaurantul lui Florin Călinescu.

Florin Salam, prima comandă grea: microfon cu 2.280 de cristale

Avea să plece într-o altă ramură, urma afacerea ei. Cu cristale Swarovski. O prietenă venită din Japonia, a ”inflamat-o” și s-a pus, imediat, pe treabă. Se întâmpla în urmă cu șase ani.

”O prietenă a venit din Japonia cu această idee de business, acolo fiind la tot pasul magazine cu obiecte strălucitoare. După un timp am decis să merg pe cont propriu, deoarece nu ne-am înțeles.

La început multe erau necunoscutele, însă acum, după ani de muncă, totul merge așa cum mi-am dorit. Prima clientă, o țin minte și acum, Roxana. Ea mi-a spus: Alexandra, doresc o husă de telefon argintie cu lăbuțe de pisică pe ea. Am muncit două zile la ea ca să iasă perfect”, rememorează Alexandra.

Vestiți cântăreți, și nu numai, au apelat la ea. Între ei, Florin Salam.

”Nu a venit el, personal, să-mi aducă microfonul, l-a trimis pe băiatul care se ocupă de sonorizare. Mi-a zis că voia inițialele încrustate pe microfon. Și chiar m-a întrebat cum să-l facă. I-am spus variantele posibile, iar el a ales. Am pus 2.880 de cristale pe microfonul lui Salam!

A durat cam 2-3 zile. Durata este și în funcție de ce vrea clientul. Că dacă vrea argintiu și microfonul e negru, întâi trebuie vopsit microfonul. Sunt niște etape”, a dezvăluit Alexandra Văcăruși.

Peste un milion de cristale Swarovski pe mașina ei, un BMW

Locul de muncă îi este acasă. ”Mă trezesc, beau cafeluța, mă apuc pe la 10, termin seara, 7-8. Când mi-am lucrat mașina, mă apucam de treabă la 8 și stăteam până la două-trei după amiază. Apoi mă opream de la mașină și treceam la comenzi. Trebuia să mă împart, cumva. Aproape un milion de cristale are mașina mea.

Cristalele vin în plicuri, 1.440 de bucăți în unul. Ca un exemplu, pe o oglindă intră patru plicuri. E o muncă foarte migăloasă. O fac cu un creion special, cu vârful un pic mai moale ca unul normal. La mine, la mașină, am mers pe o singură mărime a cristalelor pe suprafața ei, iar în margini, unde a rămas spațiu, am băgat alte mărimi de cristale.

După ce am terminat capota, mi-am dat seama ce mă asteaptă. Multă muncă și, sincer, mulți bani. Nu am lucrat singură, ci cu cumnata mea, timp de șase luni, fiindcă nu aveam cum să fac și mașina, și multe alte comenzi. Cristal cu cristal… Ideea s-o închiriez? După o vacanță în Anglia, unde am cunoscut o echipă care are un Rolls Royce încrustat în cristale și îl închiriază pentru diferite evenimente, am decis să fac același lucru.

Mașina nu necesită spălare specială. Eu o duc la spălătorie, normal, doar că-i cer ăluia să dea cu jet de la o distanță mai mare. Că mai sar unele, pun altele…”, a continuat povestirea Alexandra.

Cât câștigă Alexandra Văcăruși din business-ul lansat acum șase ani?

Nu e ca un salariu, iei atâția bani lunar. Sumele variază în funcție de comenzi, de gradul de dificultate. ”Una este să faci într-o lună numai huse de telefon și suzete, îți dau un exemplu, alta este să ai, pe lângă, un microfon sau un acordeon. Prețurile? O husă costă 200 de lei, o suzetă, 180, dar un acordeon pe care-l fac în două-trei săptămâni pleacă de la 1.200 de euro. Banii pe care-i câștig sunt funcție de ce vine în luna respectivă”, a încheiat artista.

Pe lângă Florin Salam, Diana Matei și-a personalizat microfonul cu cristale Swarovski, dar și Rocsana Marcu, cu cristale negre și numele argintiu.

