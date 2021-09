”Regina cristalelor” a devenit mămică! Primele imagini cu micuța: ”Plâng numai când mă uit la ea!” + I-a ales, deja, numele

Bucurie de nedescris în familia celei supranumite Regina cristalelor! Duminică, Alexandra Văcăruși, pe numele real, a adus pe lume o fetită de 2,775 kilograme și a primit, din partea medicilor, nota nouă, asta pentru că nașterea a avut loc prin cezariană. CANCAN.RO are detaliile, în exclusivitate.

Alexandra Văcăruși a părăsit spitalul miercuri, alături de micuța pe care atunci când o privește îi vine să plângă. Și nu se poate abține! Sentimentul este de nedescris, spune ”Regina cristalelor”: ”Auzeam multe mămici că este superb, că simți anumite lucruri și nu credeam. Astăzi, îmi dau seama ce înseamnă, nu ai cum să explici, uneori, numai când mă uit la ea plâng!” (CITEȘTE ȘI: I-A GĂTIT LUI FLORIN CĂLINESCU, IAR ACUM ARE BMW ÎNCRUSTAT CU CRISTALE SWAROVSKI)

”Regina cristalelor” a devenit mămică!

Tânăra mămică a născut prin cezariană, iar fetița se simte foarte bine, acum acasă, alături de mămica ei. ”Am născut la maternitatea Giulești, iar totul a decurs foarte bine, singura problemă, mi-a scăzut hemoglobina și acum iau fier. Doamna doctor Andreea Vlad s-a ocupat de mine, o recomand din tot sufletul. Am stat trei zile în spital. Fetița s-a născut cu o greutate de 2,775 kilograme și a luat nota nouă din partea medicilor. Asta pentru că s-a născut prin cezariană”, a povestit Alexandra Văcăruși, pentru CANCAN.RO.

Tânăra mămică a dezvăluit și ce nume va purta micuța prințesă, dar și că nu-și va lua prea mult liber, pentru că este pasionată de munca pe care o face. ”Ema Georgiana o va chema pe fetiță. Iar cât privește activitatea mea, nu îmi voi lua concediu, să zic așa, doar lucrurile vor merge un pic mai greu, dar voi munci in continuare”, a spus Alexandra. (NU RATA: ASTA-I CEA MAI MARE AROGANȚĂ A LUI FLORIN SALAM. CE ȘI-A CUMPĂRAT)

Ea și soțul ei nu au vrut copii, dar erau șicanați mereu de apropiați: ”Când, când, când?” ”Eu nu am vrut copii. Toți cei din jurul nostru, prietenii, făceau, însă, copii… Și ne întrebau mereu când vom avea un copil. Iar răspunsul nostru a fost mereu că nu vrem. Până într-o zi, când am vrut să facem un copil și, sincer, nu am crezut că va fi așa!”, a mai povestit Alexandra Văcăruși.