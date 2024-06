Regretul care-l macină pe fiul fostului mare actor, Costel Constantin: ”Îi spuneam Cristinei: mai sună-l!”

Fiul regretatului Costel Constantin, mărturisiri în lacrimi, la nici o lună de la moartea marelui actor. Rugbistul Tudor Constantin, supranumit ”Uriașul din Carpați”, se confesează la „Altceva cu Adrian Artene”. Tudor este singurul fiu al regretatului actor Costel Constantin, trecut în neființă în urmă cu trei săptămâni și a făcut, printre lacrimi, dezvăluiri emoționante despre marele actor și ultimele zile din viața acestuia. Invitat la „Altceva”, Tudor Constantin, fost căpitan al ”naționalei” de rugby, este copilul din prima căsnicie a maestrului Costel Constantin.

Față în față cu Adrian Artene, „Uriașul din Carpați” a vorbit despre regretul de a nu fi petrecut suficient timp cu tatăl pierdut, despre durerea pierderii părinților, dar și despre faptul că a aflat de moartea celui care i-a dat viață de la o cunoștință care văzuse știrea la un post de televiziune. Fostul sportiv a evoluat în Noua Zeelandă, dar și în Top 14, liga de elită a Franței (considerată competiția cea mai puternică din lume) și a fost căpitanul naționalei de rugby la celebra Cupă Mondială din Marea Britanie, unde România a învins SUA cu 27-25.

Este absolvent al Universității de Drept, dar și a unei Școli Postuniversitare din Franța. Tudor Constantin mărturisește că nu a ales actoria de teamă să nu fie comparat cu tatăl lui, însă a făcut performanțe remarcabile în rugby.

( NU RATA: FIUL REGRETATULUI COSTEL CONSTANTIN POVESTEȘTE, ÎN LACRIMI, ULTIMELE ZILE DIN VIAȚA MARELUI ACTOR! RUGBIST LEGENDARY, SUPRANUMIT ”URIAȘUL DIN CARPAȚI”, TUDOR CONSTANTIN SE CONFESEAZĂ, EXCLUSIV, LA „ALTCEVA CU ADRIAN ARTENE” )

Fiul lui Costel Constantin se luptă cu regretul că nu a apucat să-și ia rămas bun de la actor: „Îmi pare foarte rău!”

Adrian Artene: Vă apasă că nu ați apucat să vă luați rămas bun?

Tudor Constantin: Da, îmi pare foarte rău. Mă bucur că am rugat-o, în ultima perioadă parcă știam, îi spuneam Cristinei «mai sună-l», chiar dacă ei vorbeau foarte des. Dar recunosc că poate am un pic de regret. Regret că n-am fost mai apropiat.

Adrian Artene: Întreba de dumneavoastră, vă purta de grijă?

Tudor Constantin: Da, evident, că era un tip isteț. Păcat, foarte păcat!

Adrian Artene: Vorbim și de altceva. Costel Constantin, cunoscut altfel prin intermediul dumneavoastră, ni-l prezentați ca fiind un actor genial, cum îl știam și noi, un tată atent, un bunic prezent, un om carismatic, un om care se bucura de viață…

Tudor Constantin: Costel era un actor extraordinar și în viața de zi cu zi.

( CITEȘTE ȘI: CINE SUNT COPIII LUI COSTEL CONSTANTIN? DE CE SE SPUNE CĂ A MURIT DE SINGURĂTATE )

Tudor Constantin face declarații emoționante despre tatăl său: „Cred că s-a stins împăcat!”

Adrian Artene: E o mândrie să fiți fiul lui, cu siguranță. Pe de altă parte, mă gândesc că a murit și împăcat cu faptul că dumneavoastră nu ați urmat actoria, dar ați făcut performanță în rugby. Știu că și școala absolvită în Franța v-a ajutat să puneți niște proiecte. Spuneați că știți că l-ați bucurat, ce faceți acum?

Tudor Constantin: Am vândut zahăr până anul trecut, zahăr brun și zahăr alb. Românul e cel mai mare consumator de zahăr din Europa. Consumăm 35 kilograme pe cap de locuitor, în Europa se consumă 16, în lume 19. Și crește constant consumul de zahăr. Acum fac niște proiecte de energie fotovoltaică. Am 27 de hectare, fosta fabrică de zahăr, nu mai e fabrică. La un moment dat, mă gândeam la Costel, de altfel mă gândesc tot timpul și la maică-mea și la el.

Ăsta a fost momentul în care am realizat că nu mai există. Da, am lucrat, imediat după ce m-am lăsat de rugby, am vândut mobilă doi ani de zile, părinții mei aveau fabrică de mobilă. După aceea am lucrat pentru niște rafinării de zahăr, pentru că noi consumăm foarte mult. Am lucrat și la Londra un an de zile, m-a ajutat să fac o școală de comercial, m-a învățat să vând ce are nevoie clientul. Dar nu știu dacă era mândru de mine. Întotdeauna am vrut să fac lucrurile cum am crezut eu că sunt cel mai bine. În rugby trebuia să fiu foarte bun.

Adrian Artene: Povesteați că în vestiar vi se spunea „Uriașul din Carpați”, ați plecat cu această poreclă în Franța, 1.97, dar că erați cel mai scund dintre ei…

Tudor Constantin: Cel mai mic din linia a doua, da! Foarte mic. Dar m-am descurcat, aveam alte calități, eram destul de violent, puternic.

Adrian Artene: Aveți acum credința că tatăl s-a stins împăcat?

Tudor Constantin: Da, eu cred că s-a stins împăcat pentru el. Costel era un tip extraordinar, foarte puternic, și un actor nemaipomenit. Și când spun actor nu exagerez, așa era și în viața de zi cu zi. Așa că cred că s-a gândit mult la el. Un actor foarte bun în primul rând se gândește la el, nu se gândește la ceilalți. Dar cred că s-a stins împăcat!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.