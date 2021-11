Relația dintre Benone Sinulescu și Nadia Comăneci întrece orice scenariu de film! Cum a ajuns gimnasta în casa regretatului artist

În cartea „Nadia și Securitatea’, scriitorul Stejărel Olaru prezintă varianta lui despre agresiunile la care ar fi fost supuse gimnastele la lotul naţional de către antrenorul Bela Karolyi. Nadia povestește cum a fugit de antrenor chiar înaintea unui turneu și s-a refugiat în casa interpretului de muzică populară Benone Sinulescu. Cei doi au avut o relație de prietenie strânsă.

Nadia le-a povestit jurnaliștilor cum a fugit de antrenorul său, înainte de o deplasare în Mexic, iar mai apoi s-a întâlnit cu Benone Sinulescu:

”Am fugit pentru că dl. profesor a spus că „Fii atentă că acum, când mergem în Mexic, trebuie să mănânci aer. Dar vezi că și aerul îngrașă!”. Eu am fugit, am mers pe jos întâi la gară, apoi nu știu cum am ajuns pe Calea Victoriei pe jos. Am mers la alimentară și am cumpărat cașcaval, că nu mai puteam de foame.”. Întrebată care a fost următorul lucru pe care l-a făcut după ce a fugit, Nadia Comăneci a mărturisit că a mers la Benone Sinulescu și i-a povestit cele întâmplate. Se pare că acesta îi era un soi de confident: ”M-am dus la Benone, i-am spus și lui”. Lipsită de curaj, gimnasta nu avea puterea de a spune prin ce trece, iar toate resentimentele erau exteriorizate prin lacrimi și asta ”Pentru că de câte ori m-a chemat cineva „mare” eu nu am spus nimic de dl. profesor”, mărturisește Nadia Comăneci.

Benone Sinulescu: ”Era speriată! A venit miliția după ea”

Serviciile secrete erau pe urmele Nadiei Comăneci, iar telefonul din casa de la Onești era ascultat. În seara zilei de 9 septembrie 1977, telefonul Ștefaniei Comăneci a sunat la ora 21:51. Benone Sinulescu i-a povestit mamei Nadiei cum a avut grijă de fiica lui , dar și cum a încercat să scape din mâinile antrenorului. De menționat că gimnasta a ajuns la Benone Sinumescu după ce mai întâi o căutase pe cântăreața Irina Loghin, cu care era prietenă, dar care nu răspunsese:

”Ea, săraca, într-un fel era speriată, că s-a săturat de Karolyi. (…) Karolyi i-a vorbit urât, că „vei mânca aer, dar numai o singură gură, că două te îngrașă”. „Vreau la mama, vreau să plec la mama”, îmi zicea”, povestea Benone Sinulescu.

După două zile de la convorbirea dintre Benone Sinulescu și mama Nadiei Comăneci, cei de la securitate au intrat pe fir și au mers pe urmele gimanstei. Aceasta a fost ridicată de Miliție din casa artistului. Benone Sinulescu a telefonat la Onești pentru a-i da vestea mamei Nadiei:

”Săraca, îi bătea inima când a(u) venit după ea atâția. A venit întâi un milițian și ea era atât de speriată. (…) Vă imaginați că a trebuit să știe tot blocul, dar ce a fost groaznic pentru mine, faptul că a venit atâta miliție la ușă. A plecat liniștită (nr. în cantonament). Mi-a fost milă, pe cuvânt!”, citează gsp.ro

Cântărețul Benone Sinulescu a murit la vârsta de 84 de ani, în cursul zilei de joi, iar astăzi a fost codus pe ultimul drum. Artistul își doarme somnul de veci în Cimitrirul Eternitatea din Arad.

Sursa foto: Arhiva CANCAN