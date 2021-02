Nadia Comăneci, în doliu! Fosta gimnastă a pierdut o persoană dragă. „Dumnezeu să o odihnească în pace”

Nadia Comăneci a pierdut o persoană dragă. O prietenă apropiată a fostei gimnaste s-a stins din viață, la doar 52 de ani. Dianne Durham, prima campioană afro-americană la gimnastică din istoria Statelor Unite ale Americii, a fost răpusă de o boală necruțătoare.

Nadia Comăneci a anunțat decesul prieteni sale printr-un mesaj postat pe Twitter și și-a exprimat regretul. Dianne Durham a decedat la vârsta de doar 52 de ani, pierzând lupta cu o boală grea, ce o măcina de ceva vreme. (CITEȘTE ȘI: CELE TREI MINUNI CARE AU SALVAT-O DE LA MOARTE PE NADIA COMĂNECI. „AVEM O ÎNTREAGĂ TRADIŢIE A POVEŞTILOR DESPRE…”)

„Mi-a fost o foarte dragă prietenă și o persoană minunată! Dumnezeu să o odihnească în pace!”, a scris Nadia Comăneci, pe contul său de Twitter.

Dianne Durham și-a dezvoltat tehnica la școala românilor Bela și Marta Karolyi, iar în 1982 a reușit să devină campioană a Statelor Unite la toate aparatele. Însă, din păcate, o accidentare gravă a obligat-o să pună capăt carierei sale în 1985.

„Dianne a murit în liniște, a fost dragostea vieții mele, s-a dăruit gimnasticii“, a declarat Tom Drahozal, soțul gimnastei, potrivit fanatik.ro

Deși din cauza accidentării suferite în anul1982, Dianne Durham a ratat Jocurile Olimpice de la Los Angeles și și-a încheiat cariera de gimnastă acest lucru nu a oprit-o să se dedice în continuare pasiunii sale. (VEZI ȘI: SECURITATEA A ÎNCERCAT SĂ O MĂRITE PE NADIA CU… “PENTRU PARTID, ERA UN LUCRU DE PUS ÎN VITRINĂ, O MIZĂ”)

Aceasta a continuat să activeze în lumea gimnasticii în calitate de arbitru, antrenor și speaker motivațional. Mai mult, de numele ei și al școlii pe care a înființat-o, se leagă multe dintre sportivele importante ale Americii.

A very very dear friend and amazing person .. 🙏🙏🙏RIP❤️ https://t.co/RftRXMygl2

— Nadia Comaneci (@nadiacomaneci10) February 4, 2021