Remiză albă pentru Farul la revenirea în Liga 1!

Farul Constanța a revenit în Liga 1 cu o remiză albă, terminând 0-0 disputa de la Arad cu UTA din prima etapă a noului sezon competițion al al Ligii 1.

Echipa lui Gică Hagi a terminat partida de pe „Francisc von Neuman” cu doi oameni mai puțin pe teren după ce francezul Damien Dussaut a primit al doilea cartonaş galben în min. 70, și accidentarea gravă a lui Gabriel Dănuleasă (18 ani) în min. 77, la un duel cu Roger jr, într-un moment în care „Regele” efectuase toate cele cinci schimbări.

„Așa cum s-a dus meciul, i-am felicitat, au făcut un efort fantastic. Câteodată mai trebuie să și lupți. Am avut un adversar care joacă bine acasă. Trebuia să ținem mai mult de minge, n-am făcut-o. A doua repriză am avut trei copii de 2002, 2003, după care au venit ceilalți, care nu sunt pregătiți 100%. Dacă rămâneam în 11, aveam și noi șansa noastră. A trebuit doar să ne apărăm, să ținem de rezultat și e un punct bun, muncit. E doar un început, trebuie să creștem. Nicio echipă nu e la potențial maxim. Ne cunoaștem ușor-ușor, fiecare pe fiecare, dar sunt încrezător, am jucători talentați, iar cu cei care vor veni de la Jocurile Olimpice vom fi și mai puternici”, a declarat Gheorghe Hagi, antrenorul formației Farul Constanța.

Program etapa 1 Liga 1 sezon 2021-2022

FC Botoșani – FCSB 0-0

Sepsi OSK – Academica Clinceni 2-0

CFR Cluj – FC U Craiova 1948 3-2

Gaz Metan Mediaș – CS Mioveni 1-0

Universitatea Craiova – FC Argeș 1-0

UTA – Viitorul 0-0

Rapid – Chindia 1-0

Luni, 19 iulie

ora 20:30 Dinamo – FC Voluntari