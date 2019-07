Remiză albă pentru olteni în Ungaria în Europa League!

Plecată cu prima șansă la victorie în duelul din Ungaria cu Honved Budapesta, Universitatea Craiova nu a reușit decât o remiză, 0-0. Deși nu a câștigat, „Știința” s-a ridicat la nivelul așteptărilor și a obținut un rezultat pozitiv pe stadionul „ETO Park“ din Gyor, în fața celor de la Honved Budapesta și are prima șansă la caliicare în returul de săptămâna viitoare de pe „Ion Oblemenco”.

În Ungaria, oltenii au etalat un joc bun, însă s-au mulțumit cu puțin, ocaziile lipsind cu desăvârșirre în primul mitan. După pauză tehnicianul Corneliu Papură l-a schimbat pe Fortes cu Roman, iar fostul atacant al FC Botoșani a revigorat atacul oltenilor însă fără a reuși să puncteze pe tabela de marcaj.

Sorin Cârțu, președintele Universității, a pus tunurile pe arbitri pentru rezultat și s-a arătat încrezător în calificare în returul din Bănie de joi, 1 august.

„În prima repriză Honved trebuia să aibă un cartonaș roșu, la faza cu Acka. Nu l-am înțeles pe arbitru. A așteptat și abia după i-a dat galben, deci a recunoscut că a avut loc o ilegalitate și că a greșit. Prima repriză a fost foarte dură, multe întreruperi, accidentări. Au jucat foarte urât. A fost un meci pe care l-am avut sub control, Honved a astat în așteptare, nu a creat probleme. Balonul a fost mai mult la noi, am avut mai multe ocazii în repriza a doua, am avut trei ocazii mari în a doua parte. În repriza a doua s-a mișcat mult mai bine, a fost extrem de cald în prima repriză, era foarte greu și să alergi. Roman a intrat foarte bine în meci. Una peste alta, suntem optimiști, eu zic că avem mai multe șanse la calificare. Trebuie să fim foarte concentrați, nu va fi la fel ca în meciurile cu Sabail, nu mai avem avantaj”, a declarat Sorin Cârțu.