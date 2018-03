Dacă o întrebai pe Bianca Sas acum 25 de ani ce visează să ajungă în viață, precis nu ar fi spus că se vede stând la o mașină de cusut și făcând costume populare din Oaș, mai ales că nu avea nici o legătură cu această zonă istorică din județul Satu Mare, ea fiind originară din Carei. Visul ei, de mică, a fost să devină doctoriță și să facă bine oamenii, dar a ajuns acum să le facă bine într-un alt fel, alinându-le multora dorul de casă, iar pe alții reușind să îi facă să se privească plini de mândrie în oglindă, în timp ce poartă costume tradiționale sau doar anumite piese din ele. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă povestea ei uluitoare. (VEZI ȘI: EA ESTE „MAMA PĂPUŞILOR”)

Acum, Bianca Sas are deja mai bine de doi ani de când s-a orientat spre a împodobi straiele oamenilor din toate colțurile României și ale Europei cu motive tradiționale sau florale.

„Eu când am fost mică mi-am dorit să fiu doctoriță. Așa am ajuns la Facultatea de chimie, încurajată de o profesoară foarte bună pe care o aveam în liceu. Acum patru ani m-am măritat cu soțul meu pe care l-am cunoscut în Satu Mare, el fiind din Oaș și am ajuns la Certeze”, povestește Bianca prima ei interacțiune cu zona Oașului.

Momentul când visele copilăriei au căzut pe locul doi

Acum patru ani, Bianca a cunoscut din interior tot ce înseamnă tradiția și obiceiurile din Oaș, după ce a ajuns noră într-o casă de oșeni care țin la tradiție și la portul popular. Acesta a fost momentul în care orice vis din copilărie a căzut pe locul doi și toată atenția ei s-a axat pe costumele tradiționale oșenești și mai ales pe aducerea lor în actualitate, pentru a putea fi purtate în viața de zi cu zi. A purtat și ea, de nevoie mai la început, iar acum de plăcere, costume oșenești, și flacăra pasiunii pentru ele s-a aprins instantaneu, astfel încât a decis să le facă și altora o bucurie, ajutându-i să poarte astfel de costume. A profesat o vreme în domeniul medicinii de laborator, fiind chimist, dar dragostea pentru hainele tradiționale a fost mai mare.

A dus portul popular la oraș

„Am văzut mult frumos în jurul meu și am vrut să îl arăt și altora. La Sâmbra Oilor am văzut oameni, tineri, că poartă, că apreciază așa ceva, am zis că hai să încerc. Am început să fac cămăși și șaluri oșenești și apoi am început să ies cu ele la târguri. Acolo am avut primele vânzări, apoi primele comenzi, lumea a început să ceară produse tot mai diversificate, și am zis că nu mă dau bătută în fața provocărilor, așa că am acceptat să onorez tot mai multe comenzi, tot mai diferite. Așa au apărut în portofoliul meu zgărzile de mărgele, pantofii cu motive tradiționale sau chiar gențile de damă cu motive florale. Eu întrunesc 10 producători de așa ceva. Am început să iau produse de la mama soacră, am mers cu ea în piață și apoi au început să vină și altele să îmi arate ce fac și apoi eu am selectat ce îmi place și ce am știut că poate fi purtat în orașe”, explică Bianca.

“Ia o poți purta și dacă lucrezi într-o bancă”

„Eu de ceva vreme port pe toată perioada anului ie, iar vara chiar cu sandale de vară. Prin asta doresc să arăt că tradiționalul se poate împăca foarte bine cu modernul, că o ie nu se poartă doar la un costum popular întreg, ci poate fi integrată în garderoba oricărei femei, pentru o ținută de zi cu zi. Ia îți dă libertate de mișcare, e comodă, o poți purta și la o aniversare, o poți purta și într-o zi când ai mult de umblat în oraș, o poți purta și dacă lucrezi într-o bancă", mai afirmă Bianca.

Modelele Biancăi: soțul și copilul

Băiețelul ei de doi ani este unul dintre modelele Biancăi, pe care îl îmbracă cât se poate de des în ia tradițonală. De asemenea soțul este o altă persoană care îmbracă iile comercializate de Bianca, acesta fiind și cel mai mare susținător al ei. Lumea se oprește la magazinul Biancăi din Certeze pentru a-și îmbogăți garderoba cu ceva deosebit. Atunci când simte că cea sau cel care i-au călcat în magazin sunt oamenii care nu plac doar cu privirea ceea ce comercializează ea, ci se confundă cu așa ceva, Bianca e dispusă să dea până și din garderoba personală unele piese mai speciale.

„Pe lângă cei care se opresc la magazin la noi în fața casei pentru a cumpăra un articol tradițional am foarte multe comenzi pe internet. Fie că e vorba de tineri curioși să aibe în garderobă o ie sau o rochie cu motive tradiționale, fie că e vorba chiar de interpreți de muzică populară, toată lumea își dorește o ie sau ceva cu motive tradiționale, să se simtă mai aproape de origini, de strămoși. Am extrem de multe comenzi pentru cei aflați în afara țării, trimit săptămânal colete în Germania, în Anglia și cine mai știe unde", mai spune Bianca Sas.