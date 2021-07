Replici dure la adresa Adelei Popescu și a lui Cove! Ce s-a întâmplat în platoul emisiunii „Vorbește lumea”

Telespectatorii emisiunii „Vorbește lumea” au fost martorii unui roast dur. Cova și Adela Popescu, amfitrionii show-ului, au fost „tocați” în cadrul unui roast realizat de Anisia Gafton. Bonda le-a dat câteva replici usturătoare.

În una dintre edițiile emisiunii de la PRO Tv, rolurile s-au schimbat puțin, iar sub lupă au ajuns chiar prezentatorii show-ului. Cove, Adela Popescu și restul echipei au fost luați la roast de Anisia Gafton, care nu a fost prea blândă cu vedetele de la PRO Tv. Blondina a aruncat cu replici usturătoare la adresa tuturor vedetelor ce au ajuns în ultima perioadă în platoul emisiunii.

Nici unul dintre prezentatori nu a scăpat, iar Anisia Gafton a „mitraliat” pe toată lumea. Telespectatorii s-au amuzat copios, iar cei vizați s-au ascuns.

„Cove este atât de bătrân, încât o face pe Cosmina Păsărin să pară tânără. (…) Din Adela Popescu au ieșit mai mulți bărbați decât au intrat. Dacă o ține tot așa (n.r. Radu Vâlcan), o să îl sune Borcea să îl întrebe secretul.”, a spus Anisia Gafton despre Adela Popescu și Cove.

O nouă vedetă la „Vorbește lumea”

După ce Adela Popescu s-a retras de la cârma emisiunii de la PRO Tv, Cove a avut numeroși colegi. Inițial viitoarea mămică a fost înlocuită cu Lora, iar mai apoi în ajutorul lui Cove au sărit Viviana Sposub, Theo Rose, Veverița și Coțofană.

Au urmat apoi Jorge, Sore și Cosmina Păsărin, iar acum „Vorbește lumea” și-a deschis brațele pentru soția lui Tudor Ionescu, de la Fly Project. Ana Ionescu s-a alăturat echipei și s-a arătat extrem de încântată de revenirea pe micile ecrane.

„Bine v-am regăsit! Până acum am fost invitată, acum este cu totul altceva. Este o senzație de nedescris. Recunosc că am avut ceva în minte, dar acum am uitat totul. Mă bucur să vă cunosc mai bine.”, a spus Ana Ionescu.



