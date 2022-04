Rețeta de „Puțișoare fierte” | Bucătarii le găteau doar pentru Nicolae și Elena Ceaușescu

Suzana Andreiaș a fost timp de 30 de ani administrator al palatelor lui Ceaușescu, dar și unul dintre cei mai apropiați observatori ai vieții de la curtea cuplului dictatorial.

Mărturiile despre viaţa privată au fost scoase la iveală de Suzana Andreiaş, menajera familiei Ceauşescu din 1960 până la căderea regimului.

Dezvăluirile Suzanei Andreiaş despre viaţa de familie a cuplului prezidenţial: Harnică, onestă şi devotată, după spusele unor ofiţeri din Direcţia a V-a a Securităţii, ardeleanca a beneficiat de încrederea stabilă a stăpânilor deoarece era analfabetă.

Elena Ceaușeascu iubea puțisoarele fierte

După ce a plecat tovarășul, Ea mi-a arătat toată casă. „Suzana, a zis tovarășu’, să-i faci o ciorbă de roșii, cu tăiței, dar să faci mai multă, să avem și mâine. Și un ghiveci cu carne. Îmi faci ghiveci și îmi faci și putisoare”. Am văzut toată casă, după care am intrat în bucătărie. „Ce pui la ghiveci?”, mă întreabă. Am început să-i înșir: ceapă, morcovi, cartofi, ardei, varză, roșii.

Carnea se prăjește separat, zarzavatul se înăbușă tot separat, fiecare legumă în parte, nu la un loc. După aia le amestec cu carnea, pun suc de roșii deasupra, verdeață și bag totul la cuptor”.

Printre altele, în cartea cu pricina este scrisă rețeta preferată a Elenei Ceușescu, „puțișoare fierte”. „Fierb cartofi, pun făînă, ouă, fac o coca, o prăjesc puțin in unt, fac din ea cu palmele bucăți cam cum este plastilină, dar mai groase, le las un pic la rece și le bag la fiert. Când sunt gata, le scot cu o paleta de spumă, că să se scurgă de apă. După aia le pun într-o tavă pregătită cu pesmet, cu scorțișoară, zahăr și unt, dar înainte rumenesc puțin pesmetul. Tăvălesc putisoarele prin pesmet și le bag puțin la cuptor, acoperite.”

