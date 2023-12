Revenire de senzație a Iulianei Tudor la TVR. Departamentul de programe al televiziunii a făcut deja anunțul oficial

Iuliana Tudor (46 de ani) revine la TVR cu o ediție specială de sărbători. Departamentul de programe al televiziunii a făcut deja anunțul oficial despre emisiunile pe care le vor aduce în fața publicului în această perioadă.

Sărbătorile se apropie, iar posturile de televiziune s-au pregătit cu ediții speciale. Televiziunea Română a anunțat deja emisiunile care se vor vedea pe micile ecrane, iar printre acestea se numără și „Iată, vin colindători”, moderată de Iuliana Tudor. Prezentatoarea TV va avea și invitați speciali, nume cunoscute din muzica populară precum Matilda Pascal Cojocăriţa, Maria Dragomiroiu sau Floarea Calotă.

Citește și: ULTIMUL INTERVIU AL MAMEI IULIANEI TUDOR! COPLEȘITĂ DE EMOȚIE CU O SĂPTĂMÂNĂ ÎNAINTE DE A MURI

Iuliana Tudor a trecut printr-o perioadă extrem de grea, după ce mama ei s-a stins din viață la 69 de ani. Cele două aveau o relație specială, așa că pierderea a fost una dureroasă pentru prezentatoarea TV. După decesul mamei sale, vedeta a trecut printr-o criză profundă despre care a povestit cu lacrimi în ochi.

„Am avut frica de a mă întoarce la microfon. Am avut un spectacol la Bacău și am zis «Ce fac? Anulez în continuare?». Trei săptămâni am anulat multe. Dar m-am gândit oare ea ce și-ar fi dorit… ca eu să mă îngrop între 4 pereți și să nu mai fac nimic, să mă rup de lume și de meseria mea sau să merg mai departe și să o iau cu mine, acolo la microfon și asta am făcut.

Să știi că toate frica aia de dinainte…am avut secunde bune de teamă că nu voi avea forță în glas, totuși era o sală cu 2000 de oameni și când am intrat, ca mersul pe bicicletă a fost. Mi-am dat seama că e acolo și că am câștigat un înger păzitor, care e cu mine acolo. A fost totul foarte bine. Mi-am recăpătat un pic încrederea.”, a povestit Iuliana Tudor, în cadrul podcast-ului Fain & Simplu cu Mihai Morar.