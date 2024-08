Revine Survivor la Pro TV?! Daniel Pavel a făcut anunţul

În urmă cu doar câteva luni, pe data de 30 mai 2024, Daniel Pavel, gazda emisiunii Survivor România, anunța finalul sezonului special ”Survivor All Stars”. După 3 luni de așteptare, prezentatorul a dat din casă câteva informații prețioase despre când ar putea avea loc următorul sezon al show-ului de la Pro Tv. Aventura din Republica Dominicană nu se oprește aici.

Fără doar și poate, Survivor a devenit unul dintre cele mai apreciate și urmărite show-uri televizate din România. În urmă cu 3 luni, Survivor All Stars își desemna câștigătorul. Zani a fost ales câștigătorul marelui trofeu și al premiului în valoare de 100.000 de euro. Recent, fanii show-ului au primit una dintre cele mai așteptate vești din partea lui Daniel Pavel, prezentatorul de la Pro TV. Nici bine nu s-a încheiat sezonul All Stars, că cei din producție par să pună la cale o altă surpriză. NU RATA: S-a numărat darul după nunta fastuoasă a prezentatorului de la Survivor ALL STARS. Dan Pavel și soția au planuri mari cu banii!

Daniel Pavel, primele declarații despre noul sezon Survivor România

În cadrul unui interviu, Daniel Pavel a vorbit despre următorul sezon Survivor România. Prezentatorul show-ului din Republica Dominicană ar fi dat de înțeles că producătorii formatului de la Pro Tv pregătesc un nou sezon, sezon cu totul diferit de tot ceea ce a fost până acum pe micile ecrane. La fel ca telespectatorii și fanii emisiunii, ”Domnul Dan” este la fel de nerăbdător să prezinte noul sezon Survivor.

„Deocamdată suntem chiar în momentul ăsta, la lansarea grilei de toamnă, în care Survivor e doar observator. E spectator angajat, să zicem așa. Și încă dimensionăm. Când o să se apropie, povestim mai mult. Deocamdată, nu știm exact. E într-o fază de pregătire, pentru că e și firesc, fiecare sezon de Survivor All Stars, în mare, în ecuația formatului, înseamnă că o iei de la capăt cu personaje absolut noi, dar și cu elemente de dramaturgie nouă. Deci, fanii show-ului să se aștepte că o să fie ceva cu totul inedit”, a declarat Daniel Pavel pentru Click.

Pe lângă faptul că a avut onoarea să fie prezentatorul Survivor România, Daniela Pavel a mărturisit că este un mare fan al formatului, încă de dinainte să primească oferta de fi prezentator. NU RATA: Marele absent de la nunta lui Daniel Pavel! Nici el nu se aştepta la una ca asta: a aflat chiar înainte de eveniment

”Eu urmăresc destul de mult și sunt un fan al acestui show încă de dinainte să am onoarea să-l prezint. Mi-aș dori foarte mult să fim ca americanii, sau ca australienii, să avem două formate care reinventează, din punct de vedere al traseelor, al imagisticii, al concurenților, și să aducem publicului iubitor de Survivor, că știm cât de mult e iubit în România, și sportivitate, și reality show, într-o alchimie și mai mișto decât a fost până acum”, a mai spus Daniel Pavel.

Deși au trecut doar 3 luni de când s-a încheiat sezonul trecut Survvior România, Daniel Pavel ține în continuare legătura cu majoritatea concurenților, cu băieții în special. Acesta a declarat că – pe toate durata aventurii din Republica Dominicană – a considerat întotdeauna că le este ca un frate mai mare, un îndrumător și un sfătuitor pentru fiecare în parte.