Revoltător. Medic cu accident vascular, plimbat de la un spital la altul: ”În Craiova se poate muri cu zile”

Caz revoltător la Spitalul Județean de Urgență din Craiova, după ce un medic care suferise un atac vascular a fost ”plimbat” în trei spitale pentru o tomografie și tratament. Paradoxal, respectivul medic lucrează chiar la Spitalul Județean de Urgență din Craiova de 25 de ani.

Chiar soția acestuia a povestit întâmplarea, în mediul online. Spitalul Județean Craiova are în dotare un tomograf nou, însă aparatul nu funcționează. Medicul a fost trimis la o clinică privată pentru fi efectuată tomografia, apoi la spitalul din Slatina pentru a primi tratamentul adecvar, informează stirpesurse.ro. Pentru o tomografie au fost necesare nu mai puțin de trei ore, scrie soția medicului pe pagina sa de socializare.

„Confirm întru totul experienţa din spitalul în care soţul meu lucrează de peste 25 de ani, unde pentru o tomografie au fost necesare trei ore şi plimbări între spitale cu lipsuri de tot felul. De asemenea, am constatat lipsa de empatie a colegilor care ştiau că terapia care îi putea salva viaţa se face la Slatina şi nu au spus. În aceeaşi măsură, nu am cuvinte suficiente de mulţumire faţă de colegii slătineni foarte competenţi care au venit la spital în miezul nopţii pentru a-i administra, în ultimele minute, terapia salvatoare. Aici, tomografia s-a făcut în cinci minute. A fost o cursă contra cronometru în care am înţeles că în Craiova se poate muri cu zile pentru că medicii ocupă posturi nemeritate“, a scris femeia pe rețeaua de socializare.