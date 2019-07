Rezultate BAC 2019, Edu.ro: Povestea înfiorătoare a Vasilicăi Călescu, eleva din satul Vârtopu care a luat 10 pe linie la Bacalaureat

Rezultate BAC 2019. O fată din satul Vârtopu, județul Gorj, are o poveste înfiorătoare și, totodată, impresionantă. Vasilica Cristina Călescu s-a trezit timp de patru ani, la ora 6.00, pentru a fi sigură că ajunge la timp la liceul din Târgu-Jiu unde învăța. Spre marea ei bucurie, întreg efortul a fost uitat – azi, 8 iulie – atunci când a aflat că a obținut media 10 la Bacalaureat. Cristina a declarat, pentru mediafax.ro, că cea mai mare dorință este să devină învățătoare.

Vasilica Cristina Călescu, absolventă a Colegiului Naţional „Spiru Haret”, din Târgu-Jiu, este una din cele trei eleve din județul Gorj care a obținut media 10 la Bacalaureat. Aceasta a mărturisit că a învăţat constant, în toți cei patru ani. Eleva a făcut naveta și s-a trezit, în fiecare dimineață, la ora 6.00. Vasilica Cristina Călescu a mărturisit că visul ei cel mai mare este să fie învățătoare și să obțină un post mai aproape de casă.

„Am muncit foarte mult. Mai departe vreau să dau la Facultatea de Litere și vreau să îmi dau Titularizarea, sper să și reușesc. Am terminat profilul Pedagogic. Dau titularizarea pe învățători, este ceea ce îmi doresc de foarte mult timp și sper să reușesc. Am depus dosar pentru titularizare și în Gorj, și în București. Dorința mea este să rămân în Gorj, dar posturi sunt foarte puține, pentru că îmi e mie mai bine acasă. Nu m-am gândit să plec în străinătate, aici mă simt eu bine, aici sunt eu. Locuiesc la țară. Am făcut naveta în cei patru ani. Stau în satul Vârtopu, comuna Ciuperceni, dimineața m-am trezit la ora 06.00, mă duceau părinții în stație, iar seara mă întorceam tot cu microbuzul”, a declarat Vasilica Cristina Călescu.

A absolvit fiecare clasă de liceu cu medii aproape de 10

Vasilica Cristina Călescu a avut rezultate bune la învățătură și în timpul liceului, ea absolvind – conform sursei precizate mai sus – fiecare clasă de liceu cu medii aproape de 10.

„Știu că meseria de învățător nu e atât de bine plătită, dar atât de mult îmi doresc, încât cred că până la urmă banii nu mai contează. Copiii pentru mine sunt importanți, îmi plac atât de mult copiii, încât banii i-am lăsat deoparte. Părinții mă suștin. Ei au avut încredere în mine, însă eu nu am fost atât de sigură că voi obține nota maximă. Acum aștept să văd unde o să reușesc. Secretul este să lucrezi continuu”, a mai spus Vasilica Cristina Călescu.

Ceilalti doi elevi de 10 din județul Gorj sunt absolvenți ai Colegiului Național „Tudor Vladimirescu” din Târgu-Jiu, respectiv Colegiul Tehnic Motru.