Rezultate Bacalaureat 2022 | Au fost afișate notele pe EDU.RO. Vezi aici cât ai luat!

Sesiunea de vară a Bacalaureatului 2022 se apropie de final și cei 126.454 de elevi înscriși așteaptă cu sufletul la gură notele. Rezultatele la BAC vor fi publicate pe site-ul EDU.RO luni, 27 iunie 2022, până la ora 12:00.

UPDATE ora 8:00 – Notele la sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat 2022 – pe județe:

UPDATE ora 7:25 – Potrivit unui anunț de ultimă oră, ministrul Educației va susține astăzi, la ora 9:30, o conferință de presă. Sorin Cîmpeanu va vorbi despre rezultatele la sesiunea de vară – Bacalaureat 2022.

UPDATE ora 7:00 – Informație foarte importantă! În cazul în care site-ul EDU.RO va avea probleme tehnice (va „pica” – mai pe românește) – așa cum s-a întâmplat în anii trecuți -, elevii își pot afla notele de la școală.

Dintre cei 126.454 de absolvenți de liceu, 111.329 sunt din promoția curentă și 15.125 din seriile anterioare. Vorbim despre cel mai mic număr de elevi înscriși de după Revoluție – lucru confirmat de ministrul Educației.

„Spre exemplu, în anul 2008 aveam 225.000 de elevi înscriși la Bacalaureat. Anul acesta, avem doar 126.000. Și vorbesc și de promoția curentă, și de promoțiile anterioare. Până în anul 2012, am avut constant peste 200.000 înscriși la bacalaureat. Anul acesta, doar 126.000. Anul trecut am avut 133.000, iar acum doi ani, am avut 155.000. Scăderea este de-a dreptul dramatică„, a punctat Sorin Cîmpeanu.

Rezultate Bacalaureat 2022 | Cele 3 condiții de promovare

Cele trei condiții pe care un elev trebuie să le îndeplinească pentru a promova examenul de Bacalaureat sunt:

1. Să-și fi echivalat sau recunoscut, după metodologia de Bacalaureat 2022, toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale.

2. Să susţină toate probele scrise şi să obțină cel puțin nota 5.00 la fiecare dintre ele.

3. Să obţină media generală cel puțin 6.00 la probele scrise.

Amintim faptul că media notelor la probele scrise se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire. Aceasta este regula, dar există și o excepție: în cazul în care un candidat obţine media generală 5.99, se rotunjeşte la 6.00.

Rezultate Bacalaureat 2022 | Cum arată diploma de BAC

Elevii care s-au prezentat la toate probele de examen, dar nu îndeplinesc simultan condiţiile, precum şi candidaţii care s-au prezentat la unele, dar nu la toate probele de examen sunt declaraţi „respinşi”. Totodată, elevii eliminaţi de la o probă, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării sau a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale.

Concurenții care îndeplinesc toate condițiile vor primi diploma de Bacalaureat, care arată ca în modelul de mai sus, publicat în Monitorul Oficial, aprobat prin HG 577/2015:

Rezultate Bacalaureat 2022 | Cum afli ce notă ai luat

Luni, 27 iunie 2022, vor fi publicate primele rezultate anonimizate pe site-ul EDU.RO, până la ora 12:00. Pentru a afla notele, elevii trebuie să utilizeze codurile individuale care înlocuiesc numele şi prenumele şi care le-au fost distribuite pe baza de semnătură de primire, la prima proba susţinută de aceştia.

Astfel, fiecare elev a primit un cod unic de forma JJ0000000 (JJ-indicativul județului), pe care va trebui să îl identifice la afișarea rezultatelor pentru a-și vedea notele, în dreptul lui.

Ce subiecte au picat la Bacalaureat 2022

Probele scrise la Bacalaureat 2022 au debutat luni, 20 iunie, cu examenul la limba și literatura română. Subiectele au dat mari bătăi de cap, iar perlele au fost nelipsite și, pentru uniii elevi, rezolvarea și baremul de corectare au reprezentat o surpriză nu tocmai plăcută.

Examenul maturității a continuat marți, 21 iunie, cu probele la matematică și la istorie. Iar miercuri, 22 iunie, elevii au susținut a treia probă scrisă, la alegere: informatică, biologie, chimie, geografie, fizică, logică, economie, sociologie sau filosofie.

Rezultate Bacalaureat 2022 | Cum depui contestație

Sesiunea de vară a examenului de BAC 2022 se încheie luni, 27 iunie, la ora 12:00, când EDU.RO publică rezultatele. Așa cum s-a întâmplat în fiecare an, vor exista și nemulțumiți. Cei care se simt neîndreptățiți pot depune contestație imediat după afișarea rezultatelor, în intervalul orar 12:00 – 18:00.

„Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica nota inițială prin creștere sau descreștere, după caz”, prevede art. 13 alin (1) din Ordinul 5.151/2021.