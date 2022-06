Rezultate Bacalaureat 2022. Județul fruntaș la examenul de anul acesta. Pe ce loc este Bucureștiul

Ministerul Educației a dezvăluit, în cadrul unei conferințe de presă, care sunt județele cu cele mai mari note obținute la examenul de Bacalaureat 2022. Capitala ocupă una dintre primele poziții în clasamentul ministerului.

Sesiunea de Bacalaureat iunie-iulie se apropie de final, iar elevii din întreaga țară sunt așteptați să-și afle aici notele obținute. Cu această ocazie, Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a ținut o conferință de presă despre rezultatele obținute.

Potrivit informațiilor furnizate de Ministrul Cîmpeanu, rata de promovare a examenului de Bacalaureat la nivel național a fost de 73,3%. Ca urmare, abia 89.000 de candidați au promovat, dintre cei 126.454. Acestea sunt rezultatele înainte de contestații. Cei care sunt nemulțumiți de note, pot veni astăzi, 27 iunie, între orele 12 și 18, să depună contestații.

„Spre exemplu, în anul 2008 aveam 225.000 de elevi înscriși la Bacalaureat. Anul acesta, avem doar 126.000. Și vorbesc și de promoția curentă, și de promoțiile anterioare. Până în anul 2012, am avut constant peste 200.000 înscriși la bacalaureat. Anul acesta, doar 126.000. Anul trecut am avut 133.000, iar acum doi ani, am avut 155.000. Scăderea este de-a dreptul dramatică”, a spus Sorin Cîmpeanu despre numărul de elevi înscriși la examenul de Bacalaureat 2022. (CITEȘTE ȘI: Bacalaureat 2022 | Model depunere contestație la BAC. Ce trebuie să completezi)

Topul județelor cu cei mai mari note la examenul de Bacalaureat

Potrivit declarațiilor făcute de Ministrul Educației, județul fruntaș la examenul de anul acesta este Cluj, cu o rată de promovabilitate de 85,1%. Pe locul al doilea se situează Iași, cu 81,7%. Locul al treilea este deținut de Brăila, cu 81,3%.

„Aceste rezultate pe care le apreciez ca fiind bune, sunt cele mai bune din ultimii 10 ani, se datorează și simplificării materiei din care s-au eliminat acele conținuturi care au fost predate pe parcursul perioadelor în care școlile au fost închise”, a spus Sorin Cîmpeau despre notele obținute la examenul de bacalaureat de anul acesta.

Elevii din Capitală s-au descurcat formidabil, ocupând locul cinci din clasament. Rata de promovabilitate a Bucureștiului este peste media națională, fiind de 77,4%. (CITEȘTE ȘI: Rezultate Bacalaureat 2022 | Cum afli ce notă ai luat la BAC, dacă ai uitat codul individual primit)