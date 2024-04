Rita Mureșan a rămas fără o ființă dragă: „Îngerul meu pământean a plecat!”

Rita Mureșan trece prin momente dificile, după ce a rămas fără o ființă dragă. Cățelușa ei, labradorul Bella, a murit la vârsta de 15 ani. Patrupedul a fost primit cadou din partea lui Horia Brenciu, în perioada când creatoarea de modă și artistul formau un cuplu. A transmis un mesaj sfâșietor, după trecerea în neființă a animalului de companie.

Rita Mureșan traversează momente mai puțin plăcute, acum. A rămas fără o ființă dragă. Cățelușa ei, labradorul Bella, s-a stins din viață la vârsta de 15 ani. Animalul de companie a fost primit cadou, în urmă cu 15 ani, din partea lui Horia Brenciu, juratul de la Vocea României. Patrupedul a venit în viața fostei Miss România când se afla într-o relație cu artistul. În spațiul public, creatoarea de modă a transmis un mesaj care stârnește emoție.

Vezi și RITA MUREȘAN, CERUTĂ ÎN CĂSĂTORIE! SE DESPĂRȚISE ACUM 16 ANI DE PRIMUL SOȚ

Rita Mureșan traversează momente grele, după ce a rămas fără Bella, patrupedul ei. Cățelușa a fost primită din partea lui Horia Brenciu, fostul ei iubit. În cadrul emisiunii de la Kanal D, moderată de Denise Rifai, fosta Miss România a dezvăluit că a avut o relație cu artistul, în urmă cu 15 ani. Relația lor a ajuns la final înainte de anul 2006. Apoi, juratul de la Vocea României a cunoscut-o pe Alice Dumitrescu, cea care avea să îi devină soție.

„El a fost iubitul meu. (n.r. Horia Brenciu). Am avut o relație foarte frumoasă și importantă, cred, pentru amândoi. Asta ca să spuneți că sunt asumată, nu că nu s-ar ști.

Acum fiecare dintre noi are un alt drum și ce e acolo nu mai contează. Însă, așa cum am spus, în toate relațiile mele, lucrul care a legat e că am fost și sunt iubită. E ceva… un șarm al meu, o bunătate, nu știu, sunt romantică, gătesc bine, atitudinea așa. Eu, când intru într-o cameră, se cunoaște”, a mărturisit Rita Mureșan, în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D.