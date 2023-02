Rita Mureșan, despre câștigurile financiare din perioada în care a fost Miss România: „Îi dădeam mamei și ea îi dădea la Caritas și îi pierdea”

Rita Mureșan a devenit cunoscută publicului larg odată cu obținerea titlului de „Miss România”, în anul 1993. De atunci, cursul vieții ei s-a schimbat la 180 de grade și a ajuns una dintre cele mai apreciate personaje mondene de la vremea respectivă. Cu toate acestea, viața ei a fost presărată cu suișuri și coborâșuri. În cadrul unui podcast, creatoarea de modă și-a deschis sufletul și a vorbit despre toate criticile care au curs la adresa ei referitor la faptul că nu a câștigat „cinstit”, titlul de Miss, dar și ce a făcut cu banii câștigați de pe vremea respectivă.

La sfârșitul anilor 1993, Rita Mureșean devenea una dintre cele mai apreciate tinere din România. A reușit să obțină unul dintre cele mai râvnite titluri de la vremea respectivă, cel de „Miss România”, iar acela a fost momentul în care viața ei a cunoscut o altă întorsătură, plină de apariții și oferte în zona de fashion. Ulterior, Rita s-a dezvoltat ca designer vestimentar, iar succesul a venit rapid. Cu toate acestea, titlul de la vremea respectivă a stârnit și multe controverse. Un val de critici a apărut pe seama Ritei Mureșan, iar gurile rele spuneau că nu a obținut pe „merit” titlul de „Miss România”.

(CITEȘTE ȘI: Rita Mureșan, declarații halucinante! A comunicat cu mama sa, pentru a doua oară, de pe lumea cealaltă: „S-au băgat Iisus și Fecioara Maria între noi”)

Rita Mureșan: „Se plătea bine, da”

În cadrul podcastului „După faptă și răsplată”, moderat de Cristina Șișcanu și difuzat pe Metropola TV, creatoarea de modă susține că toate acele vorbe nu au influențat-o în nici un fel, căci pentru ea lucrurile au mers într-o direcție bună. Cât despre câștigurile financiare de la vremea respectivă, Rita spune că totul a fost pe măsură, reușind să-și cumpere un teren înainte de căsătorie cu acei bani.

„Cristina Șișcanu: Ai devenit un model de succes. Ai fost miss România în 1993. Au fost controverse și pe partea asta. Am văzut în presă că unii ziceau că nu e adevărat, că nu știu ce. Care a fost povestea? De ce au apărut știri din astea prin presă că nu ar fi fost adevărat?

Rita: Nu știu, eu sunt miss România, top model 1993.

Cristina Șișcanu: Și după aceea, tot ai rămas în zona asta a modei, ai devenit un designer foarte apreciat.

Rita: Am fost primul model care a plecat în străinătate după revoluție ca model. Că așa, multe fete au plecat.

Cristina Șișcanu: Ai câștigat mulți bani?

Rita: Am câștigat, da. Se plătea, da. Îi dădeam mamei și ea îi dădea la Caritas și îi pierdea. Dar da, am făcut ceva cu banii. Chiar înainte de căsătorie am cumpărat un teren cadou de nuntă și așa mai departe. Am făcut…

Cristina Șișcanu: Și totuși, te-ai căsătorit devreme.

Rita: Păi, dacă am rămas însărcinată și nu am vrut să pierd. Adică am avut probleme mari cu sarcina. Cu amândouă, chiar foarte mari. Dacă înainte eram nehotărâtă, când doctorul a zis ”nu știu, foarte greu o să aveți acest copil și oricum, dacă nu-l aveți pe ăsta, nu cred că mai faceți altădată copii și atunci imediat am zis, păi, cum se poate să nu am eu copii, că eu îmi doresc copii. Mă gândeam eu atunci, nu chiar la 22 de ani, dar asta e acuma, dacă s-a întâmplat”, a declarat Rita Mureșan, în cadrul podcastului „După faptă și răsplată”.

(VEZI ȘI: Rita Mureșan, mărturisiri cutremurătoare! Creatoarea de modă a fost în comă 2 săptămâni: ”Nu mai știam să vorbesc, să mănânc…”)