Rita Mureșan, la momentul adevărului: ”Sunt grasă, beau și alcool”

Celebra creatoare de modă a mărturisit într-un interviu că nu este nici pe departe perfectă, însă este foarte mândră de stilul ei de viață și spune că cel mai important pentru ea în acest moment este că ” este sănătoasă”.

Rita Mureșan a mărturisit public de mai multe ori că și-a schimbat stilul de viață. Cel mai cunoscut episod fiind "terapia cu îngeri" pe care nu doar că a încercat-o, dar a și recomandat-o prin cursuri organizate. Acum, Rita a răbufnit după ce, în urma unei apariții publice, a fost criticată că s-a îngrășat, dar și că nu se mai machiază.

”E clar! Am facut gusa! Si sunt grasa! Ok! Repet: ne relaxam putin???!

Cel mai important AZI e ca SUNT SANATOASA!!! Si ca am facut doi copii MINUNATI! Si multe altele in viata, am transmis multe mesaje!!! Sunt vegetariana, insa atunci cand nu tin post, cand nu sunt in smerenie pe rugaciune, mai beau si alcool( vin, roze de preferinta 😊) – slava Domnului ca altfel as levita! 😂 😂 😂! De ce sunt “grasa”? Habar nu am! Ma apar?! Si sunt lenesa?! Nu sunt deloc o diva preocupara doar de asta?! Imi place sa gatesc si multi spun ca ma pricep! Chiar daca nu mai mananc carne, o gatesc la evenimentul meu caritabil #ritalicios o data pe luna, sau pt copii. Culoarea parului meu e NATURALA, nu am fire albe si nu m-am vopsit de 15 ani, nu ma dau cu creme, nu ma machiez, nu am botox, vad perfect la aproape 46 de ani si asta e… sunt de plastilina! Sunt si lenesa, nu fac sport si sunt sedentara( masina, scaun, canapea, pat). FACETI SPORT! Conteaza! Mie nu mi-a iesit in viata asta! SUNT UN OM BUN! Nu barfesc, ajut cat pot( uneori chiar mai mult decat pot), nu fac rau intentionat, ma “iau” doar de cei foarte dragi mie 😉, ma straduiesc in fiecare zi sa fiu cea mai buna versiune a mea! Si sunt “grasa, cu gusa si prost imbracata”( cred ca ar vrea multi sa aiba ce am eu in dulap, haine, pantofi, genti; in ultimii ani am adoptat un stil f simplu pt ca am obosit de atata “glamour”… nu cred ca e de condamnat!)! Asta sunt! FOARTE NATURALA! Nu ma justific! Doar v-am povestit cate ceva ca sa ma cunoasteti! Acum stiti aproape totul despre mine! A, si nu dau bine in poze pt ca nu sunt niciodata machiata! Mai ales in cele de paparazzi, carora le multumesc ca inca le mai prezint interes! NE-AM RELAXAT CU TOTII????! Hai sa avem o seara frumoasa! Ce mai e nou pe Netflix? Acolo sigur nu vb de mine. Inca”, a scris Rita într-un mesaj pe Facebook.

