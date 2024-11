Rita Mureșan, salvată de la moarte de un domn misterios: „A venit țintă la mine, mi-a zis 'deschide...”

Rita Mureșan a fost salvată de la moarte de un domn misterios! Cum a ajuns creatoarea de modă într-o astfel de situație, dar și ce a spus despre protecția pe care o are din partea îngerilor? Nu se aștepta să treacă prin așa ceva și consideră că a fost vorba despre un semn important! Vă prezentăm cele mai noi declarații!

Creatoarea de modă a trecut prin multe clipe complicate de-a lungul anilor, dar tot timpul s-a simțit protejată. Rita Mureșan a reușit să își revină complet după ce a suferit un preinfarct, dar a rămas cu câteva semne de întrebare cu privire la ce i s-a întâmplat la acel moment din viața ei.

Rita Mureșan se afla pe stradă când a făcut un preinfarct. Un bărbat a apărut din senin în calea ei, parcă de nicăieri, și i-ar fi salvat viața. Creatoarea de modă crede cu tărie în protecția divină, iar domnul misterios i-a spus să deschidă gura, iar apoi i-a dat o pastilă. Fără să se gândească prea mult, a înghițit-o, după care a început să se simtă mai bine și și-a revenit.

„Din senin, da. Nici măcar nu știam ce mi se întâmplă. Nu am realizat și nici apoi nu am realizat, pentru că a venit un domn, nu îl cunosc, a venit țintă la mine, mi-a zis ”deschide gura”. Mi-a pus o pastilă sub limba și a plecat”, a declarat Rita Mureșan, la Viața fără filtru.