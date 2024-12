Ritualul pe care Valerie Lungu îl are an de an de Revelion: 10 dorințe puse fix la miezul nopții! ”Îmi aprind o lumânare și…”

Vedetele noastre țin cont de unele superstiții în noaptea de Revelion și nu se abat de la ele nici în ruptul capului. Printre acestea se numără și Valerie Lungu, care are o superstiție pe care o respectă cu sfințenie. Și, dacă unele vedete aleg să poarte lenjeria roșie în noaptea dintre ani, să se pupe sub vâsc, să aibă bani la ei sau să spargă pahare de șampanie, influencerița are un fel de ritual de la care nu se abate. Nu de alta, dar în fiecare an dorințele i s-au îndeplinit. Da, ați citit bine, dorințele, căci Valerie Lungu are 10 dorințe pe care și le pune la miezul nopții printr-o metodă total deosebită. CANCAN.RO a stat de vorbă cu ea și ne-a spus totul într-un interviu exclusiv. Așadar, doamnelor, domnilor, dacă vreți ca 2025 să vă aducă tot ce visați, râmâneți pe pagină.

Pentru Valerie Lungu a fost un an plin, atât de realizări, cât și de schimbări. Influencerița este una dintre cele mai urmărite persoane din online, a atins anul acesta un milion de urmăritori, iar ea și iubitul ei au avut din ce în ce mai multe proiecte. Ne-a dezvăluit că a ajuns să câștige și sume frumoase din activitatea sa de creator de conținut, și-a cumpărat o casă alături de partenerul ei, iar anul a fost fructuos pentru ea. Dar, ceea ce nu știe lumea este că Valerie a avut planul făcut încă de anul trecut. Și asta face în fiecare an, în noaptea dintre ani.

Ritualul pe care Valerie Lungu îl are an de an de Revelion: „Îmi aprind o lumânare și….”

Indiferent că se află la hotel sau în apropierea casei, pe Valerie Lungu ora 00.00 nu o prinde pupându-se sub vâsc sau spărgând pahare de șampanie. Nici pe ringul de dans, ci în camera de hotel sau acasă. Frumoasa șatenă are un ritual clar care nu suportă amânare în noaptea dintre ani.

„În noaptea de Revelion, la 00.00, încerc să fiu acasă. Dar dacă nu sunt acasă, mă duc în camera de hotel, îmi aprind o lumânare și îmi notez în carnețelul meu ceea ce vreau să se întâmple în 2025. Îmi pun 10 dorințe în noaptea de Anul Nou. Asta am făcut și anul trecut, așa fac mereu și vreau să îți spun că se întâmplă. De fiecare dată s-a întâmplat”, a spus creatoarea de conținut.

„L-am manifestat pe iubitul meu cu această metodă”

Valerie Lungu susține că de fiecare dată i s-au îndeplinit dorințele pe parcursul anului respectiv, așa că nu aveți cum să dați greș cu această metodă. Totuși, există un amendament pe care ni-l spune influencerița și este foarte important de respectat.

„Este important ca aceste 10 dorințe să fie totuși realizabile. Nu scriu că vreau un castel de 20 de etaje. Încerc să îmi pun ca dorințe ceva ce este realizabil, ceva ce îmi doresc extraordinar de mult și pe care le pot face eu singură. Este importantă treaba asta, să nu depind de altcineva să le facă pentru mine, ci eu să mi le pot îndeplini singură și chiar se întâmplă” , a mai spus Valerie pentru CANCAN.RO.

Și, în cazul în care aveți dubii, doamnelor, domnișoarelor, Valerie Lungu ne-a demonstrat și dovada supremă că metoda merge: „De patru ani fac treaba asta și să știi că și pe iubitul meu l-am manifestat așa”, a încheiat ea.

