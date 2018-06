Cântărețul britanic Robbie Williams a făcut injecții cu testosteron pentru a scăpa de depresie. Secretul care a fost ținut ascuns până de curând a fost făcut publice de soția artistului, actrița Ayda Field. (Promotiile zilei la monitoare )

Injecțiile cu testosteron i-au schimbat viața lui Robbie Williams

Totul s-a întâmplat pe când starul muzicii pop avea 30 de ani. Atunci el a aflat de la medici, care îl tratau pentru depresie, că aceasta ar putea fi provocată de un nivel scăzut de hormoni masculini în organism, echivalent celui al “unui bărbat de 80 de ani”, potrivit Mediafax.

Muzicianul a urmat apoi un tratament cu testosteron, iar acesta i-a transformat pur și simplu viața, a spus Ayda Field. Soția lui Robbie Williams a făcut dezvăluirile astăzi, în platoul emisiunii "Loose Women" de pe postul ITV.

“După ce a început tratamentul cu testosteron, s-a simțit de parcă i s-a schimbat viața, putea face lucruri, era fericit, era motivat și asta nu are legătură cu a avea mușchi imenși”, a mai spus Ayda Field.

În vârstă de 44 de ani, Robbie Williams s-a bucurat de un succes uriaş după ce a părăsit grupul Take That, lansând o serie de albume şi de single-uri precum „Angels” şi „Millennium” şi semnând un contract cu casa EMI în 2002, în valoare de mai multe zeci de milioane de dolari. Însă, în momentul în care albumul său „Rudebox” a fost lansat în 2006 – urmat de „Reality Killed the Video Star” în 2009 -, Robbie Williams era considerat o prezenţă tot mai ştearsă în peisajul muzicii pop britanice şi eşuase în încercarea sa de a se impune pe piaţa muzicală americană.

În 2010, Robbie Williams s-a reunit cu foştii lui colegi din grupul Take That, alături de care a înregistrat albumul de mare succes „Progress”, promovat printr-un turneu extrem de profitabil în 2011. Cântăreţul spune că această experienţă l-a ajutat să îşi recapete încrederea în propriile forţe, convingându-l de faptul că încă mai poate să aibă succes susţinând concerte pe stadioane mari, în calitate de artist solo.