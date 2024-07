Robert Braia de la Insula Iubirii, cercetat penal! Polițiștii au intrat pe fir după ce tânărul i-a aruncat motanii Biancăi Mitroi de la balcon

Robert de la Insula Iubirii are probleme serioase cu legea! Autoritățile doljene s-au sesizat în cazul său, după ce a povestit cu lux de amănunte la televizor cum i-a aruncat pisicii iubitei lui pe geamul apartamentului. Tânărul din Craiova și Bianca Mitroi au expus acest episod șocant pe micile ecrane, iar polițiștii au intrat în posesia dezvăluirilor sale și au pornit cercetările. Ce spun oamenii legii despre fapta concurentului?

Robert Braia și Bianca Mitroi au mers la Insula Iubirii să-și testeze relația amoroasă, însă au prezentat în fața telespectatorilor un episod absolut revoltător. Tânărul s-a dat de gol la TV și a povestit cu amănunte momentul în care „i-a făcut dispăruți” pe motanii iubitei lui. Concurenta emisiunii de la Antena 1 este o mare iubitoare de animale, în special de pisici. Pentru că s-ar fi simțit neglijat din cauza felinelor, așa cum a dat de înțeles pe micile ecrane, Robert a recurs la un gest diabolic.

”I-am speriat pisicii și au căzut de la balcon. Era unul jos, pe care l-am recuperat, dar unul dintre ei a plecat prin cartier. Am mers și l-am căutat – și fără să știe ea – și l-am adus înapoi. După ce l-am adus înpoi – eu las geamul deschis des – și într-o seară au plecat amândoi. Eu nu o iubeam când am făcut chestia aia. Pe parcurs am început să ne iubim și a aflat fix cu o zi înainte să mergem la Insula iubirii.

I-am dat parola de la telefonul meu – singura femeia căreia i-am permis – și s-a apucat să verifice. A văzut conversația din septembrie, de acum 6 luni. A văzut cum eu vorbeam cu un prieten cum să scap de pisici. Eu regret acum că am făcut chestia asta, dar ea nu înțelege”, a povestit el, în emisiunea de la Antena 1.