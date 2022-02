Robert Niță, dezvăluiri despre problemele de sănătate cu care se confruntă după ce a participat la Survivor România: ”Nu e nicio rușine să spun asta”

Robert Niță a făcut dezvăluiri despre problemele de sănătate cu care se confruntă după ce a participat în cadrul competiției ”Survivor România 2022”. Faimosul a trecut prin momente cumplite în Republica Dominicană.

Și-a propus să stea cât mai mult în competiție și să dea tot ce poate, dar nu a reușit. Robert Niță Robert Niță a fost cel de-al patrulea membru al echipei Faimoșilor care a părăsit Survivor România, după doar trei săptămâni.

Nu a fost eliminat din motive medicale, dar era la un pas să se întâmple asta. Robert Niță a mărturisit că a fost nevoit să treacă prin momente cumplite din cauza hemoroizilor. (CITEȘTE ȘI: CE SPUNE FOSTUL FOTBALIST ROBERT NIȚĂ DESPRE EMISIUNEA SURVIVOR ROMÂNIA? ”MI SE PARE INUMAN CEEA CE SE ÎNTÂMPLĂ”)

”Încă mă dor toate. Să vedeți în ce hal sunt bronzat. Am probleme mari în zona lombară și mai mari în zona cervicală. După câteva zile de la accidentare și niște fisuri în anale, în termeni populari hemoroizi. De asta apăream pe perne la filmări. Nu e nicio rușine să spun asta. Până la urmă e medicină. Stăteam în barcă și câte patruzeci de minute, de-ți rupea ficații. Vă imaginați ce am trăit eu, și cu hemoroizi. (…)

Încetase cu ceva timp în urmă să mai fie o competiție sportivă pentru mine, pentru că mă durea jumătate de corp. Poate asta a fost o modalitate de a-mi testa limitele, de a-mi ține gura, de a nu fi recalcitrant și a nu le face observații colegilor mei, fiind într-o stare proastă de sănătate. Am tras învățămintele din tot ceea ce s-a întâmplat. Mă bucur că am făcut parte din echipa Faimoșilor, chiar dacă a fost pentru un timp limitat, mult mai scurt decât îmi propusesem”, a spus fostul fotbalist într-un clip pe contul său de Youtube.

Robert Niță a fost eliminat, luni, de la ”Survivor România”

În consiliul de luni seară de la ”Survivor România 2022”, Robert Niță, Radu Itu și Tj Miles au fost cei trei concurenți propuși spre eliminare. Din păcate, Robert Niță a fost cel care avut cele mai puține voturi din partea telespectatorilor. Concurentul din echipa Faimoșilor nu a putut intra prea mult pe traseu din cauza unei probleme de sănătate.

După ce a aflat vestea, Robert Niță a ținut să transmită un mesaj: ”Asa cum am spus si mai devreme, lăsand la o parte discuțiile care au fost, încetase să mai fie pentru mine o competiție sportivă, pentru că mă durea jumătăte de corp, dar asta a fost și o modalitate de a-mi testa limitele, am tras învățămintele din tot ce s-a întamplat. Mă bucur că am făcut parte din echipa Faimoșilor și sper ca lucrurile să se regleze în cadrul echipei și să găsească liniștea necesară pentru a fi mai competitori și câștigători”, a transmis Robert Niță înainte de a părăsi competiția.