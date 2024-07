Robert, victima Biancăi de la Insula Iubirii? S-a lăsat cu amenințări: „Avea în gând să dea foc la casă”

Ediția emisiunii Insula Iubirii de marți, 23 iulie, a fost una plină de suspans și cu multe dezvăluiri neașteptate. Robert Braia a povestit câteva episoade tulburătoare pe care le-a trăit în relația cu Bianca Mitroi, femeia alături de care a venit în Thailanda. Tânărul a susținut că iubita lui a avut de gând să îi dea foc la masă. Mai mult decât atât, este surprinzător ce i-ar fi găsit în telefon.

Bianca Mitroi și Robert Braia sunt unul dintre cele mai controversate cupluri de la Insula Iubirii. Încă din primul episod, cei doi au început să se atace unul pe altul, acuzându-se de diverse lucruri grave. Acum, tânărul a făcut noi dezvăluiri despre tensiunile de relația cu iubita sa.

În ediția din 23 iulie a emisiunii Insula Iubirii, Robert Braia a povestit că părinții lui nu erau de acord cu relația cu Bianca Mitroi. De asemenea, tânărul a susținut că iubita lui a încercat să îl îndepărteze de familie.

Mai mult decât atât, Robert a făcut o serie de acuzații grave la adresa femeii alături de care a venit în Thailanda. Mai exact, concurentul show-ului de pe Antena 1 a susținut iubita lui a avut de gând să dea foc apartamentului pe care el îl primise de la părinții săi.

Eu nu acceptam ca cineva să vorbească ceva de rău de ea și îi consideram dușmani pe ei. Bianca, la un moment dat, mi-a recunoscut faptul că avea în gând să dea foc la casă, să facă o chestie din asta. Adică ceva dus puțin peste imaginația mea, personal. Simt că am acceptat foarte multe lucruri și acest fapt mă cam pune pe gânduri și mă îngrijorează”, a mărturisit Robert în emisiunea Insula Iubirii.

„Ai mei mi-au făcut cadou un apartament la verde. A fost datoria mea să îl renovez, să pun gresie, să pun tot ce trebuie, să îl utilez. Tatăl meu acum câteva luni mi-a spus în felul următor: «Robert, nu pot să te primesc cu Bianca în casă. Nu te supăra pe mine, dar nu pot să îți stric fericirea (…) Uite, ea e în stare să îți dea foc la apartament». Am început să îmi îndepărtez foarte mult familia, pe tata și mama, pentru că ei erau împotriva ei.

Robert Braia nu s-a oprit aici cu dezvăluirile despre iubita sa. Tânărul a dezvăluit că a găsit în telefonul Biancăi Mitroi mesaje cu diverși bărbați și a dat de înțeles că i-a fost infidelă atât în perioada în care au stat în București, cât și după ce s-au mutat în Craiova.

„Ea a zis la un moment dat că i-am spart conturile de socializare. Este parțial adevărat. O să vă explic exact cum s-a întâmplat. Din curiozitate am intrat pe telefonul ei, recunosc, era deblocat, nu avea nicio parolă. Și am văzut în mesajele ei că atunci când era în București vorbea cu un băiat, care e și el cântăreț.

Îi tot scria «Așa sentiment nu am mai simțit niciodată. Ce bine m-am simțit aseară. A fost extraordinar cu tine». Și am luat decizia să continui, să văd dacă face așa și în Craiova sau pur și simplu să aflu adevărul exact, să o prind exact. Da, am mai descoperit că și în Craiova avea aceleași obiceiuri.”, a mai spus tânărul.