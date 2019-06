Rochiile de mireasă ale lui Brigitte, făcute de designerul care le-a îmbrăcat pe Beyonce și Jennifer Lopez în ziua nunții. Cât au costat

Brigitte și Florin Pastramă fac ultimele pregătiri pentru ziua în care se vor căsători religios. Astăzi, cei doi au vorbit în cadrul unui interviu despre fericitul eveniment, iar bruneta a dezvăluit cum arată dintre ținute, în timp ce soțul ei a spus cât au costat ambele. Creațiile au fost făcute de designerul care le-a îmbrăcat pe Beyonce și Jennifer Lopez în ziua nunții.

Brigitte, 2 rochii de mireasă semnate de creatoarea de modă Galia Lahav

Brigitte va deveni soția lui Florin Pastramă și în fața Lui Dumnezeu, iar cununia în religia penticostală va avea loc pe 7 iulie. În ziua cea mare, bruneta va avea două rochii de mireasă care sunt semnate de creatoarea de modă Galia Lahav, originară din Israel.

“Am fost la probe azi. O să am pentru cununia religioasă o rochie specială, dar și cea de la petrecere este superbă: designerul care le-a făcut le-a îmbrăcat în ziua nunții pe Jennifer Lopez și pe Beyonce. Am dat 15.000 de euro (n.r.: pe una dintre rochiile de mireasă). Una dintre ele este chiar albă, albă și nu o dezvălui mai mult. Da, am plătit-o”, a declarat Brigitte Pastramă în cadrul emisiunii online “E OK! Să fii vedetă? Cu Dana Săvuică”, aparținând revistei OK! Magazine.

Ulterior, Florin Pastramă a intervenit și a dezvăluit suma totală plătită pentru cele două rochii de mireasă ale soției sale: “Ambele rochii, în jur de 30.000 de euro. Bine, le-am plătit în dolari”.

Brigitte și Florin Pastramă, o poveste de iubire care a început la “Ferma”

Brigitte (42 de ani) și Florin Pastramă (41 de ani) s-au îndrăgostit pe platourile de filmare ale emisiunii “Ferma. Un nou început”; în februarie, după ce cele două tabere s-au întâlnit, cea a Bandiţilor şi cea a Fermierilor. De altfel, ei s-au logodit în timp ce erau încă în competiția de la Pro TV; și-au jurat iubire și credință într-o biserică din Văliug, din judeţul Caraş Severin acolo unde au loc filmările show-ului.

Cei doi s-au cununat civil pe 27 mai, iar printre invitați s-au numărat câțiva dintre foștii concurenți de la “Ferma” 2019. În timp ce Florin Pastramă se află la primul mariaj, Brigitte a mai fost căsătorită de două ori. Născută Szeifert pe 7 februarie 1977, ea a făcut furori în anul 2000, când a fost desemnată Miss Top Model România. Mai mult de atât, ea a pozat pentru Playboy şi era chemată să prezinte mai ales colecţii de lenjerie intimă. La scurt timp, s-a căsătorit cu omul de afaceri timişorean Octavian Sfăt, dar acesta a murit în 2002. Brigitte, pe atunci în vârstă de 25 de ani, a devenit milionară, văduvă şi cu un copil. De asemenea, vedeta a continuat afacerile primului soț.

