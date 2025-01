Rodica Bădălău, fosta soacră a Claudiei Pătrășcanu, declarații dure: ”Acum 6 ani...”

Rodica Bădălău rupe tăcerea! Fosta soacră a Claudiei Pătrășcanu a făcut declarații dure! Artista își dorește să ajungă la înțelegere cu mama lui Gabi Bădălău. Vă prezentăm cele mai noi declarații!

Nu este pentru nimeni un secret faptul că între Claudia Pătrășcanu și familia fostului ei soț au existat numeroase discuții de-a lungul timpului. Cântăreața s-a întâlnit cu Rodica Bădălău în urmă cu câteva zile, dar nu oriunde, ci în sala de judecată.

Vedeta este de părere că fosta ei soacră ar vrea bani de la ea. Artista a venit cu o propunere de înțelegere, asta după ani grei de procese. Claudia Pătrășcanu vrea să existe respect între ea și Rodica Bădălău. Chiar dacă nu mai sunt o familie în prezent, copiii ei și a lui Gabi Bădălău le leagă pe viață.

Rodica Bădălău a vorbit despre neînțelegerile dintre ea și fosta ei noră. Mama lui Gabi Bădălău a spus că ea nu și-a dorit să se ajungă într-o asemenea situație, asta pentru că nu îi stă în caracter. Ba chiar mai mult, a mărturisit că a iubit-o „extrem de mult” pe artistă.

Mama afaceristului recunoaște că a fost deranjată în momentul în care Claudia Pătrășcanu a făcut publice câteva înregistrări audio pe care le-ar fi făcut în casa lor, totul pe ascuns. Rodica Bădălău a cerut despăgubiri financiare în procesul cu fosta ei noră.

„Îmi pare rău pentru inconsecvența Claudiei. Mi-aș fi dorit să fi spus lucrul acesta și acum 6 ani, când a început mizeria asta. Nu am vrut să fiu aici, nu-mi stă în caracter. Îmi este foarte incomod să fiu aici. Am iubit-o extrem de mult pe Claudia. Am acuzat-o că a pus pe rețelele de socializare discuția pe care am avut-o în casă la mine. Am cerut despăgubiri financiare. De 41 de ani sunt învățătoare, noi muncim temeinic și serios. Știu cum se câștigă un ban. Dacă ei i s-a părut că mi s-au cuvenit lucruri, îmi pare rău. Voiam să o fac să se simtă cum muncește pentru niște bani pe care-i dă cuiva care nu-i merită”, a spus Rodica Bădălău pentru Antena Stars.